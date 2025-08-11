"דואגים מגיוסים לחמאס": הקרע בין קטאר לרשות הפלסטינית

מומלצים -

הרשות הפלסטינית מחזירה את כל הקצינים והחניכים שלה מקורסים במכללה לשוטרים בקטאר - זאת עקב מתיחות עם קטאר, כך דיווח הערב (שני) כתבנו ברוך ידיד ב"מהדורה המרכזית". הסיבה לכך היא חשש שהחניכים עוברים במוסד הקצנה דתית ואפילו מגויסים לחמאס - זאת ברקע הפיגוע בגוש עציון, בו נרצח הישראלי שליו זבולוני על ידי מחמוד עאבד ומאלכ סאלם שהם אנשי המשטרה הפלסטינית ובוגרי המכללה לשוטרים בקטאר.

לפיכך, הופסקו כל הקורסים עד להודעה חדשה וכלל החניכים ששבים מקטאר עוברים חקירה. "הרשות הפלסטינית במבוכה רבה מאוד לאור מה שמתגלה כגיוס של שוטריה על ידי חמאס בזמן שהיא מציגה כלפי העולם את רצונה וכוונתה לשלוט ברצועת עזה", אמר בכיר פלסטיני ל-i24NEWS. בנוסף, עשרות רבות של עזתים, בהם בכירים מאד בחמאס, עוברים בדרך קבע קורסים במכללה הקטארית לשוטרים ולאחר מכן חוזרים לשרת ברצועת עזה.

לאחרונה חוסלו מספר מבוגרי המכללה, ששובצו בתפקידים בכירים במשטרת חמאס וזכו להוקרה רבה בארגון: תת אלוף מחמוד סלאח, מפקד משטרת "חץ" של הארגון, שהוקמה כדי להשתלט על הסיום ההומניטרי ברצועת עזה. כך גם החניך המצטיין אחמד נצראללה, שחוסל בקרב בצפון עזה. בנוסף, מנהיג חמאס אסמאעיל הנייה שחוסל בטהרן הצדיע לבוגרים, ראש ממשלת קטאר כיבד בנוכחותו טקס סיום ושר הפנים של חמאס בעבר, פתחי חמאד, ערך עבורם ערב הוקרה. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד