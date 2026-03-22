השאלה האם סעודיה תצטרף באופן פעיל למערכה מול איראן, שתקפה אותה לא פעם במהלך שלושת השבועות האחרונים, נותרת עדיין ללא תשובה חד משמעית. הערב (ראשון) כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין דיווח ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי, מפי שני מקורות, כי איראן החליטה להגביל את התקיפות על סעודיה - מתוך חשש שהן עלולות להוביל אותה להגיב לכך צבאית ולתקוף בחזרה.

כאמור, מאז תחילת המלחמה, איראן שיגרה לעבר סעודיה למעלה מ-430 טילים וכטב"מים. מרבית הכטב"מים כוונו למחוז המזרחי, שבו נמצאים רבים מבתי הזיקוק לנפט של הממלכה, ולאחר מכן לשייבה - שדה נפט גדול ברובע הריק. רוב הטילים כוונו לאל-ח'רג', כ-80 קילומטרים מדרום-מזרח לריאד, שם ממוקם בסיס האוויר הנסיך סולטאן.

לדברי המקורות, גורמים איראניים מעריכים כי "הסעודים על הקצה", וכי המשך התקפות רחבות היקף על הממלכה - עלול לדחוף אותה לצעד שנמנעה מלבצע עד כה - תקיפה ישירה של איראן.

כזכור, גורמים סעודיים הבהירו בעבר, כולל בשיחות עם איראן, כי הקו האדום שלהם הוא כל פגיעה במתקני ייצור חשמל והתפלת מים. "אם תכוונו לתשתיות אזרחיות, ניאלץ לתקוף אתכם", הזהירו גורמים סעודיים בשבועות האחרונים, כולל בשיחות ישירות עם בכירים איראנים.

לצד זאת, מאז תחילת המלחמה, הסעודית שינו את מדיניותם - והחלו לאפשר לצבא האמריקני להשתמש בבסיסים בתחומה לפעולות נגד איראן.

ל-i24NEWS נודע עוד כי בנוסף להחלטה לצמצם את הירי לסעודיה - באיראן החליטו להימנע מתקיפת קטאר - שמנסה להביא לסיום המלחמה. עם זאת, התקיפות נגד כווית, בחריין ואיחוד האמירויות הערביות "יימשכו כרגיל".

בתוך כך, מדינות המפרץ עוקבות מקרוב ובדאגה אחר ההתפתחויות, בעקבות איום של הנשיא טראמפ לפגוע בתחנות כוח באיראן - אם מצר הורמוז לא ייפתח מחדש. איראן כבר הזהירה כי תגיב בתקיפת מתקני אנרגיה במדינות המפרץ אם נשיא ארצות הברית יממש איום זה.

כתוצאה מכך, מספר מדינות במפרץ פנו לנשיא ארצות הברית בבקשה שלא לתקוף את תחנות הכוח באיראן, מחשש שהדבר יסכן את תשתיות האנרגיה וההתפלה שלהן.