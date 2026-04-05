שכפול מסוכן: האם איראן בדרך להפוך לקוריאה הצפונית של המזרח התיכון?

שיתוף הפעולה בין איראן וצפון קוריאה מתעצם, ומתקשר ישירות למתח במזרח התיכון ואיום על המערב, במיוחד ארצות הברית. בעוד שלכאורה שתי המדינות שונות זו מזו, הן חולקות נקודות חיכוך רבות - פנאטיות אידיאולוגית, רדיקליות קיצונית ושאיפה להשתמש בכוח צבאי ככלי מרכזי להשגת מטרותיהן.

ד"ר ענת הוכברג מרום מסבירה כי הדמיון בין שתי המדינות טמון ברדיקליות ובאמונה בכוח, שמובילה את איראן לאמץ מודלים של שליטה צפון-קוריאניים. השילוב בין איראן וצפון קוריאה מהווה את "ראש החץ האנטי-מערבי", כאשר שתיהן מחזיקות מטרות זהות: להגן על המשטר, לחזק את עמדותיהן מול המערב ולפתח יכולות צבאיות מתקדמות, כולל טילים ורכיבים גרעיניים.

השיתוף בין המדינות כולל מעבר ידע טכנולוגי, רכיבי טילים וייעוץ צבאי, תוך חיזוק הציר האזורי של המיליציות - מנהרות חמאס ברצועת עזה ודרום לבנון מהוות דוגמה ליישום הישיר של מודלים צפון-קוריאניים במזרח התיכון. שתי המדינות גם פיתחו מנגנוני פרוקסי כלכליים לעקיפת סנקציות מערביות, הכוללים סחר בעקיפין שאף כולל אלמנטים קיצוניים כמו סחר בבני אדם.

מאז המלחמות בהיסטוריה, כגון מלחמת קוריאה ומבצעי סיכול איראניים של המערב בשנות ה-50, השנאה המשותפת לארצות הברית חיזקה את הקשר בין המדינות. הצפון קוריאנים שואפים לשמר את כוחם באמצעות פולחן אישיות הדיקטטורי של מנהיג יחיד, בעוד באיראן ישנו גם אלמנט תאוקרטי דתי שמעניק לגיטימציה לדיכוי והשפעתו על האזרחים.

ד"ר אלון לקוביץ' מוסיף כי בעוד שהצפון קוריאנים מנהלים שליטה מוחלטת ומגבילים קשר עם העולם החיצון, החברה האיראנית יותר פתוחה ומודעת למה שמתרחש בעולם, אך המשטר מגיב לכך בהידוק דיכוי, הגבלות אינטרנט וצמצום חופש המידע. חיבור זה מראה כיצד איראן שואבת השראה מהמודל הצפון-קוריאני, ומעוניינת ליישם דיכוי יעיל שמבטיח שרידות משטרית אפילו במחיר של פגיעה בזכויות האזרח.

בסופו של דבר, שתי המדינות חולקות מטרה אחת ברורה: שמירה על המשטר בכל מחיר, הרחבת עוצמתן הצבאית ואימוץ שיטות שליטה דומות. ככל שהמשטר האיראני מתמודד עם לחצים פנימיים וחיצוניים, הסיכוי שהוא יגביר את הדיכוי על הציבור על פי דגם צפון-קוריאני הולך וגדל, תוך שהוא שואב השראה מדפוסי השלטון והפיקוח הקפדני של פיונגיאנג.