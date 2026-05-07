הסלמה לילית במפרץ: חילופי אש כבדים בין כוחות ארה"ב לאיראן

לילה של מתיחות שיא נרשם הלילה (שישי) כאשר כוחות צבא ארצות הברית ואיראן החליפו אש ישירה במרחב הימי והיבשתי. לפי דיווחי פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), שלוש משחתות טילים הותקפו בטילים, כטב"מים וסירות מהירות בעת שחצו את המצר. הכוחות האמריקניים הגיבו בתקיפות להגנה עצמית נגד אתרי שיגור, מרכזי פיקוד ומתקני מודיעין איראניים על אדמת איראן, בין היתר באי קשם ובנמלי באנדר חמיר וסיריק.

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס לאירועים והבהיר כי למשחתות לא נגרם נזק, בעוד שהכוחות האיראניים ספגו פגיעות קשות. "השמדנו אותם יחד עם סירות רבות, הכטב"מים הופלו כמו פרפרים לקברם", כתב טראמפ והוסיף: "איראן מונהגת על ידי מטורפים - נכה בהם חזק אם לא יחתמו על הסכם - ומהר!". בראיון לרשת ABC הבהיר הנשיא כי למרות חילופי האש, הוא רואה בתקיפות "טפיחה קלה" וטען כי הפסקת האש הרחבה באזור עדיין עומדת בעינה.

מנגד, בטהרן הציגו גרסה לוחמנית והאשימו את ארצות הברית בהפרת הפסקת האש דרך פגיעה במכלית נפט איראנית ובמתקנים אזרחיים. דובר הכוחות המזוינים של איראן טען כי בוצעה "פעולת תגמול" נגד כלי שיט אמריקניים שגרמה להם נזק משמעותי. עם זאת, דיווחים מאוחרים יותר בכלי תקשורת המזוהים עם משמרות המהפכה ציינו כי המצב בשטח נרגע וכי בשלב זה לא ידוע על נפגעים בקרב האוכלוסייה האזרחית באזורי התקיפה.

הרקע לחילופי האש הנוכחיים מגיע על רקע ניסיונות מתמשכים של צבא ארצות הברית לאכוף את נתיבי השיט הבינלאומיים במצר הורמוז מול איומים איראניים. בפיקוד המרכז האמריקני הדגישו כי למרות התקיפות המדויקות נגד תשתיות הטרור, פניה של ארה"ב אינן למלחמה כוללת והיא אינה מעוניינת בהסלמה נוספת, אך תישאר ערוכה ומוכנה להגן על כוחותיה ועל חופש השיט במרחב המפרץ.