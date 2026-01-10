"בתי החולים בתפוסה מלאה": העדויות הקשות מההפגנות באיראן

זהו היום ה-14 למחאות הנרחבות באיראן, והמשטר לא מהסס להכות במפגינים. לאחר שהמנהיג העליון עלי חמינאי הורה למשמרות המהפכה להשתלט על המחאות במדינה, עימותים אלימים נרשמו במוקדי ההפגנות. למרות שהאינטרנט במדינה נחסם לפני יותר מ-48 על ידי המשטר, עדויות מתוך המחאות הצליחו לעשות את דרכן לרשתות החברתיות ולסוכנויות הידיעות הזרות.

צוותים בשלושה בתי חולים באיראן סיפרו ל־BBC הבריטי שהם מוצפים בפצועים ובהרוגים, בעוד שהמחאות הגדולות נגד המשטר נמשכות. פראמדיק בבית חולים בטהרן אמר שהיה "ירי ישיר לראשים של צעירים, וגם ללב שלהם", בעוד שרופא אחר אמר שבית חולים לעיניים בבירה עבר למצב חירום. בחלק מהעדויות אף דיווחו על ילדים שנורו למוות על ידי כוחות המשטר.

עובדת בית חולים בטהרן תיארה "מראות נוראיים מאוד", ואמרה שהיו כל כך הרבה פצועים עד שלצוות לא היה זמן לבצע החייאה: "בערך 38 אנשים מתו, רבים מהם מיד כשהגיעו למיטות המיון. רבים מהם אפילו לא הספיקו להגיע לבית החולים. המספר היה כל כך גדול שלא היה מספיק מקום בחדר המתים; הגופות הונחו זו על גבי זו. אחרי שחדר המתים התמלא, הם הניחו את הגופות זו על גבי זו גם בחדר התפילה". על פי עובדת בית החולים, רוב ההרוגים והפצועים היו צעירים, בני 20-25.

במהלך הלילה הקודם, 70 גופות נוספות הובאו לבית החולים פורשינה בעיר רשט. על פי הדיווח ב-BBC, הרשויות ביקשו מקרובי ההרוגים 7 מיליארד ריאל (כ־7,000 דולר) כדי לשחרר את הגופות לקבורה, כך לפי מקור בבית החולים.

בערוץ CNN מסרו עדויות של מפגינים מהעיר ניישבור, אשר תיארו לצד תחושות של תקווה, גם תיאורים של אלימות אכזרית, וכי ישנם עשרות הרוגים בעיר. כמו כן אמרו כי בית החולים בעיר נכנס למצב כאוטי, וכי "פצועים מפחדים להגיע ושיזהו אותם".