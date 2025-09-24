עקב מצב חירום רפואי: טיסה מדובאי לישראל נחתה בסעודיה

מומלצים -

מטוס של חברת התעופה האמירתית פליי דובאי (FlyDubai), עליו ישראלים רבים, נחת היום (רביעי) נחיתת חירום בשדה תעופה בריאד, בירת סעודיה, בשל מצב חירום רפואי.

לא מדובר על הטיסה הראשונה בה נמצאים ישראלים רבים ומבצעת נחיתת חירום בסעודיה. כזכור, בחודש אוגוסט 2023 מטוס שהמריא מאיי סיישל לישראל ביצע נחיתה לא מתוכננת בנמל תעופה בעיר ג'דה בסעודיה בעקבות הופעת תקלה במערכת החשמל במטוס. 128 הישראלים שהיו במטוס יצאו ללא פגע, ואת הלילה העבירו במלון בשדה התעופה הסעודי, כאשר הם שבו ארצה בטיסה חלופית בבוקר שלמחרת האירוע.