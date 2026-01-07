היום ה-11 למחאות באיראן: שתי ערים במערב המדינה נפלו לידי המפגינים

המחאות נגד המשטר באיראן הגיעו ליום ה-11, והן לא מראות סימנים של עצירה. היום (רביעי), באופן תקדימי, שתי ערים במחוז הכורדי במדינה - אילאם ואהוואז, נפלו לידי המפגינים, לאחר שכוחות הביטחון נסוגו מהן.

סוכנויות הידיעות הרשמיות של המשטר באיראן אומנם דיווחו על הרוגים בעימותים בין המפגינים לכוחות הביטחון, אך יחד עם זאת המשיכו להעביר דיווחים שסותרים את המציאות, בניסיון של המשטר למזער את ההפגנות.

בין היתר פורסם היום בסוכנות הידיעות "תסנים" כי הבזאר בעיר תבריז "לקח הפסקה מפעילות למשך כמה דקות" כמחאה על העלייה בשער החליפין של המטבע המקומי, אך מעדויות בשטח - החנויות נשארו סגורות במשך כל היום.

סוכנות הידיעות "פארס" המשתייכת למשמרות המהפכה, פרסמה תמונות של הבזאר בטהרן, לצידן נכתב כי החנויות פעלו כסדרן, אולם כפי שנראה מהתמונות הללו, כמעט כל החנויות בבזאר היו סגורות, ותנועה רגלית דלילה נרשמה במקום.

תמונות שפורסמו מהמשחק בין נבחרת העתודה של איראן לנבחרת דרום קוריאה באליפות אסיה עד גיל 23, מראות כי שחקני נבחרת העתודה של איראן נמנעו משירה משותפת של המנון הרפובליקה האסלאמית, בניגוד להנחיות שניתנו על ידי התאחדות הכדורגל האיראנית, אשר חייבה את שחקני הנבחרות הלאומיות בכל הדרגים לשיר יחד את המנון הרפובליקה האיסלאמית.

בתוך כך, גם היום המשיכו המחאות במספר רב של מוקדים ברחבי המדינה. במחוז לורסטאן שמערב המדינה המפגינים נשמעו כשהם קוראים לחזרתו של יורש העצר של השאה, עלי פהלווי, אשר נמצא כעת בגלות. סוכנות הידיעות "איראן אינטרנשיונל" המתנגדת למשטר פרסמה סרטון בו רואים מכת"זית מרססת מים על מפגינים בניסיון לדכא את המחאה.