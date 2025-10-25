גורשו למצרים - ונופשים באתר היוקרתי: הכירו את "מלון חמאס"

150 מחבלים מסוכנים, ששוחררו במסגרת עסקת החטופים האחרונה וגורשו למצרים, שוהים באתר הנופש היוקרתי, מלון "רסאנס מיראז' סיטי" בקהיר - כך דווח הבוקר (שבת) ב"דיילי מייל" הבריטי. על אף המסוכנות, משפחות עדיין יכולות להזמין מקום מבלי להיות מודעות לכך.

לפי העיתון הבריטי, כ-154 מחבלים מתוך ה-250 ששוחררו, שוהים כעת במלון חמישה כוכבים שבבירה המצרית. ה"דיילי מייל", שלח עיתונאים סמויים לאתר היוקרתי, בו שהו גם מחבל דאעש ואף מפקיד בכיר בחמאס.

לפי הדיווח, ייתכן כי חלקם יועברו לגור בקרוב ביעדים חדשים באזור קטאר, טורקיה ותוניסיה. קצין מודיעין ישראלי לשעבר מסר לעיתון כי "אין הגבלה על תנועותיהם, הם יכולים ללכת בחופשיות, לנסוע לאירופה, לקבל תרומות מתומכים ואף לזכות בגיבוי ממפגינים". "הם יתאגדו מחדש במהירות ויקימו תאי טרור חדשים", הוסיף.

בין המחבלים שתיעד ה"דיילי מייל", הם מחמוד עיסא, שהשתתף בחטיפתו ורציחתו של נסים טולדנו בשנת 1992. אסמעיל חמדאן, שחטף ורצח את אבי בועז ברוורמן בדרכו להר גילה בשנת 2002, עז א-דין אל חממרה, שגייס מחבלים מתאבדים ותכנן חטיפות וסמיר אבו נימא, שביצע פיגוע באוטובוס ישראלי.

פרופסור אנתוני גליס מאוניברסיטת בקינגהאם ציין כי "האנשים האלה הם אויבנו המושבעים, אסור לתת להם להתאסף יחד. זה לא יכול להיות מקום מסתור לאנשים האלה - הם יהיו חיזבאללה 2.0". הוא הזהיר כי העברתם לאזורי המדינות שנחשבים ליעד תיירותי נחשק בקרב הבריטים, יהווה להם סיכון. "הם יערפו את ראשי חיילינו ויהרגו ימינה שמאלה", אמר.