הקלטות בלעדיות מאיראן: "כולם עייפים - מחכים שהמשטר ייפול"

הקלטות בלעדיות שהגיעו היום (רביעי) לידי i24NEWS חושפות הצצה נדירה לחיי היום-יום באיראן בזמן המתקפות. בשיחות עם מתנגדי משטר המתגוררים בטהרן ובשאהרוד הם מתארים מציאות מתוחה, עם אינטרנט לא יציב ושגרה שנשברה כמעט לחלוטין.

אחד האזרחים סיפר כי האינטרנט פועל באופן מקטרע, מה שמקשה על תקשורת עם העולם החיצון. לדבריו, למרות שמוצרי מזון עדיין זמינים, מרבית העסקים סגורים והחיים רחוקים מלהיות שגרתיים. "אפשר למצוא מצרכי מזון, אבל התנאים לא נורמליים. כמעט שום מקום לא פתוח, פה ושם יש סופרמרקטים. המסעדות פתוחות חלקית, אבל אלו לא חיים נורמליים בשום פנים ואופן", אמר.

עוד הוסיף כי הציבור עייף ומתוסכל לאחר ימים רבים של שהייה בבתים ואי יכולת לצאת כרגיל. לדבריו, השיח הציבורי סביב האפשרות כי מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון עלי חמינאי, יירש את הנהגת המדינה - שלילי במיוחד.

"העם לא רוצה שהוא יהיה המנהיג. הניסיון הוכיח שאיש דת לא יוצא טוב", אמר הדובר, והוסיף כי בקרב חלק מהמתנגדים למשטר קיימת תקווה לשינוי שלטוני. "אנחנו רק מחכים למלך שלנו. יחי המלך, שהמלך יחיה לנצח", סיכם.