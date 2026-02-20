נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע היום (שישי) לקונגרס על קידום הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה, שמטרתו לפתח את התעשייה הגרעינית האזרחית בממלכה - אך ההסכם אינו כולל מנגנוני אי הפצה כפי שדרשה ארה"ב במשך שנים כדי למנוע הפצה של נשק גרעיני.

לפי דו"ח ראשוני שנשלח בנובמבר לראשי כמה ועדות בקונגרס, הידוע כ-"הסכם 123", המסמך מבטיח מנגנוני פיקוח ובקרת פעילויות גרעיניות אזרחיות, אך מאפשר לסעודיה גם לפתח יכולות העשרה ועיבוד מחדש של אורניום, מה שמעלה חששות בעולם.

עמותת Arms Control Association ציינה כי מסמך זה, שהגיע גם לידי סוכנות רויטרס, מהווה חריגה מהסטנדרט שהנחתה ארה"ב שנים רבות: מנגנוני אי הפצה מחמירים שיבטיחו שמדינה שתפתח גרעין אזרחי לא תוכל לפתח נשק גרעיני. ההסכם החדש מציב את התעשייה האמריקאית בלב הפיתוח הסעודי ומספק אמצעי פיקוח "נוספים" - אך ללא התחייבות מפורשת למניעת יכולת נשק גרעיני.

בממשל טראמפ מציינים כי ההסכם נועד לחזק את שיתוף הפעולה האזרחי בין ארה"ב לסעודיה ולתמוך בפיתוח כלכלי וטכנולוגי, אך מתעוררות ביקורות כי פתיחת הפתח להחזקה בתוכנית העשרה עלולה לסכן את האיזון האזורי במזרח התיכון.