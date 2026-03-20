נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הערב (שישי) כי "אנחנו מתקרבים מאוד להשגת יעדינו, ושוקלים לצמצם בהדרגה את מאמצינו הצבאיים האדירים באיראן". מוקדם יותר הבהיר: "לא רוצה הסכם שלום עם איראן".

בפוסט ברשת החברתית Truth, פירט טראמפ את רשימת ההישגים אליהם לדבריו הוא שואף להגיע במהלך המבצע:

• השמדה מוחלטת של יכולות הטילים של איראן, המשגרים שלה וכל מה שקשור בהם.

• הרס התשתית התעשייתית-ביטחונית של איראן.

• חיסול חיל הים וחיל האוויר של איראן, כולל מערכות נ"מ.

• לא לאפשר לעולם לאיראן להתקרב אפילו ליכולת גרעינית, ותמיד להיות בעמדה שבה ארה”ב תוכל להגיב במהירות ובעוצמה לכל מצב כזה, אם יתרחש.

• להגן ברמה הגבוהה ביותר על בעלות בריתנו במזרח התיכון, ובהן ישראל, סעודיה, קטאר, איחוד האמירויות הערביות, בחריין, כווית ואחרות.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

לגבי מצר הורמוז, הבהיר הנשיא כי "הוא יצטרך להיות מאובטח ומפוקח, לפי הצורך, בידי מדינות אחרות שעושות בו שימוש - ארצות הברית אינה עושה בו שימוש! אם נתבקש, נסייע למדינות הללו במאמציהן בהורמוז, אך הדבר לא אמור להיות נחוץ לאחר שהאיום האיראני יוכחד. חשוב לציין: זו תהיה עבורן פעולה צבאית קלה.

בתוך כך, דיווח ברשת NBC כי טראמפ שוקל אם לשלוח אולי אלפי חיילים אמריקנים לתוך איראן, בעודו מחפש דרך כאמור להשיג כמה מיעדיו המרכזיים ולסיים את המלחמה.

לפי הדיווח, ישנן כמה אפשרויות הנמצאות בדיון, כך מסרו מקורות המעורים בפרטים. אחת מהן תהיה מכוונת לשחרור המעבר במצר הורמוז על ידי פריסת כוחות בנמלים איראניים או באיים קטנים במפרץ הפרסי כדי לצמצם את האיום על כלי שיט. אפשרויות אחרות כוללות מבצע להשבת האורניום המועשר ברמה גבוהה של איראן, או שימוש בכוחות כדי להשתלט על מתקני נפט איראניים במטרה לקטוע עורק חיים פיננסי מרכזי ולנסות לחלץ ויתורים מהמשטר.

המקורות ציינו כי אף אחת מהאפשרויות הנשקלות ברצינות אינה צפויה לכלול פריסות רחבות היקף כמו אלו שהיו במלחמות בעיראק או באפגניסטן, אך בעבר טראמפ הביע בשיחות סגורות עניין רציני בפריסת כוחות קרקעיים אמריקניים בתוך איראן.