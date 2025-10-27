אחרי שהוכרז היורש לאבו מאזן - אלו הצעדים הבאים ברש"פ

פרשן i24NEWS לענייני ערבים, ברוך ידיד, פרסם היום (שני) אודות הרפורמות הצפויות ברשות הפלסטינית לאחר הכרזת היו"ר אבו מאזן על סגנו כמחליף אם תפקידו יתפנה.

למעשה, הרפורמות ברשות יהיו תחת לחץ אמריקני וכוללות בין היתר יצירת תפקיד סגן יו"ר באש"ף וב"מדינה הפלסטינית העתידית", הכנות לניסוח חוקה חדשה ולקיום בחירות, איחוד הפת"ח, מגעים עם הפוליטיקאי הבכיר מוחמד דחלאן, נקודות זכאות במקום תשלום למחבלים (1,600 זכאים בלבד).

כמו כן, תהיינה התחייבות לפנסיות מוקדמות ורפורמות מבניות במנגנוני הביטחון והתחייבות למניעת שחיתויות כספיות בתוך המנגנונים, כפי שיש כיום - ומביא לזעמם של פלסטינים רבים על הניהול הנוכחי.

כאמור, רק אתמול הכריז יושב ראש הרשות הפלסטינית הצהרה הקובעת כי אם תפקידו יתפנה, בהיעדר המועצה המחוקקת, סגן יושב הראש, חוסיין א-שייח', יקבל על עצמו את התפקיד באופן זמני, לתקופה שלא תעלה על תשעים יום.

במהלך תקופה זו יתקיימו בחירות ליושב ראש חדש, בהתאם לחוק הבחירות הפלסטיני. אם לא ניתן יהיה לקיים בחירות בתוך תקופה זו עקב נסיבות מסוימות, תינתן הארכה בהחלטת המועצה המרכזית הפלסטינית לתקופה נוספת - פעם אחת בלבד. מי שמכהן כיום כסגן יושב ראש הרשות הוא חוסיין א-שייח'. הוא נולד ב-1960 ברמאללה, ובגיל 18 נידון בישראל למאסר בעוון פעילות חבלנית ונכלא עד 1989.