פרויקט מיוחד בגבול לבנון: האם באמת ניתן לפרק את חיזבאללה?

"לבנון של היום היא לא לבנון של פעם", קובע ג'ון גילו, לוחם צד"ל לשעבר, והמציאות בשטח מאששת כל מילה. בזמן שישראל מהדקת את הלחץ בצפון, ארץ הארזים נראית כשלוחה איראנית לכל דבר. ההנהגה המקומית, מ"השועל" נביה ברי ועד אחרון השרים, נתפסת כבובות על חוט של חיזבאללה, כשביירות הופכת למחנה פליטים ענק תחת צל הטרור.

השיחות הישירות נראות כחלום רחוק כששגריר איראן בביירות מתגלה כ"מפקד העליון" האמיתי. אפילו הפיצוצים המסתוריים של מכשירי הקשר לא הצליחו לעורר התנגדות לבנונית אמיתית. "הלבנונים החמיצו את ההזדמנות", אומרת סא"ל במיל' שרית זהבי, ומדגישה את האכזבה מהיעדר פירוק סיסטמטי של נשק הטרור מצד הצבא המקומי.

בדרום לבנון, חיילי צה"ל שוב מבססים קווי ביטחון על חורבות בינת ג'בל. עבור גילו, שנת 2000 היא פצע פתוח של "יום הבריחה וההשפלה". הוא מייחל לרצועת ביטחון שתגן על המיעוט הנוצרי שנותר צמא למנהיגות נקייה ולאחיזה ישראלית שתשיב את המים והביטחון לכפרים שננטשו.

האם יש תקווה לשינוי? זהבי מחפשת כבר עשרים שנה אמא לבנונית אחת שתעז לומר מול המצלמה "קחו את הרקטות, אני סיימתי", אך הרחוב הלבנוני שותק. בעוד השיעים משתלטים דמוגרפית, גילו מסכם בתחזית פסימית ומטלטלת: "לא נשארו גברים להיסטוריה". המערכה רק בתחילתה, ולבנון, כך נראה, טובעת בבוץ של עצמה.