צפו: הרב הראשי של סעודיה חושף סודות על הממלכה האיסלאמית

בתכנית "הערביסטים" ששודרה היום, צבי יחזקאלי נפגש עם הרב יעקב הרצוג, שליח חב"ד בסעודיה. בשיחה של השניים דיבר הרב על המעמד המרכזי של האיסלאם בממלכה, על הרפורמה של יורש העצר מוחמד בן סלמאן בחיי התושבים, ועל היחסים עם של המדינה עם ישראל, שהייתה קרובה לחתימה על הסכם נורמליזציה - עד השבעה באוקטובר.

כמו כן שיתף הרב במסעותיו לאורך המדינה ועל היחס שקיבל מהמקומיים בשל היותו יהודי. לדבריו לא נתקל באנטישמיות, אך כן הבחין כי "גם אם תלך שם עם כובע של הניו-יורק יאנקיז - הם יכולים אפילו להריח עליך שאתה יהודי".

