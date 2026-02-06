עזיבה משמעותית בחיזבאללה: בכיר הארגון הודיע על התפטרותו

וופיק סאפא, ראש יחידת הקישור והתיאום של חיזבאללה, התפטר היום (שישי) מתפקידו. בחיזבאללה אישרו שקיבלו את התפטרותו, הסיבה המפורשת לבקשה לא ברורה. יחידת הקישור והתיאום שבראשה עמד סאפא, אחראית על עבודה מול סוכנויות הביטחון הלבנוניות. הוא הגיש את התפטרותו לפני זמן מה, אך ההנהגה קיבלה אותה היום לאחר שהתעקש על החלטתו.

סאפא, בן 65, פיקח בין היתר על המשא ומתן שהוביל לעסקת השבויים בה הוחזרו שני החללים הישראליים, רס"ר אהוד גולדווסר ורס"ל אלדד רגב תמורת מחבלים ואסירים לבנונים שהוחזקו בישראל. החיילים נחטפו בשנת 2006, חטיפה שהובילה למלחמת לבנון השנייה שערכה 34 יום.

לפי דיווח בעיתון "אל-חדת'"הסעודי, חיזבאללה התחייב שיורשו של סאפא יאמץ טון שונה בתקשורת שלו עם המדינה והקהילה הבינלאומית, "הגישה הישנה של חיזבאללה הסתיימה". אחמד מהאנה הוסמך למחליפו. מוהאנה ע"פ הדיווחים היה פעיל בגזרת דרום לבנון במשך 15 שנה, שם היה אמון על הקשרים הבין-לאומיים של חיזבאללה. לאחר מכן עבר לתחום הממשלתי תחת נעים קאסם, המזכ"ל הנוכחי של הארגון. הוא דובר אנגלית, וצרפתית ונמצא בקשרים טובים עם שגרירים ונציגים ממדינות שונות שנמצאים בלבנון.