התוכנית של חמאס להישאר בשלטון בעזה - והאזהרה מרמאללה | ברוך ידיד

חשיפה מטרידה על מה שקורה מאחורי הקלעים בעזה. למרות ההבטחות והדיונים שנמשכו חודשים - חמאס בדרך להבטיח את המשך שלטונו דה פקטו ברצועה. ברוך ידיד מפרסם הערב (שלישי) את האזהרה החריפה שמגיעה מרמאללה.

בכירים ברש"פ ובפת"ח לא אוהבים את התעצמות חמאס ברצועה ואחד מהם מסר הערב ל-i24NEWS: "חמאס בונה דיפ סטייט בעזה בחסות המועצה, אלפי פקידים יועסקו בחסות המועצה. אותה מועצה לא תוכל לעמוד תחת איומי חמאס ברצועה על בני משפחותיהם".

עוד הוסיף אותו גורם כי "חברי המועצה התחייבו למצוא פתרונות תעסוקה לכל פקידי ממשל חמאס". עוד הוסיף הגורם כי "קצינים במשטרת עזה של חמאס ימשיכו בעבודתם תחת המועצה הטכנוקרטית. חמאס ממיינת רשימות - פיצויי פרישה או העסקה במועצה". יצוין כי כל זאת מתרחש בשעה שבחמאס קובעים וממיינים את רשימות הפקידים.