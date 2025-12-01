לאחר תקרית הירי בבית ג'ן - טראמפ במסר לישראל: שלא יקרה דבר שיפריע לסוריה

לאחר חילופי האש במהלך פעילות בבית ג'ן, העביר היום (שני) נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר לישראל - וקרא "לא להפריע" להתפתחותה של סוריה למדינה משגשגת. "הנשיא החדש אחמד א-שרע פועל במרץ כדי לוודא שדברים טובים יקרו ושתתנהל מערכת יחסים ארוכת טווח עם ישראל", כתב ברשת החברתית שלו.

בתוך כך, נפגש השליח האמריקני טום בארק עם נשיא סוריה אחמד א-שרע, איתו דן "בהתפתחויות האחרונות באזור". מוקדם יותר היום דווח בערוץ "אל-חדת'" הסעודי כי בארק העביר מסר לעיראק, בו הזהיר מפני מבצע צבאי רחב שיתרחש בקרוב נגד חיזבאללה בלבנון - שיימשך עד לפירוקו מנשק. ממשלת עיראק הוזהרה כי במידה והמיליציות השיעיות ייתערבו - תתקוף ישראל במדינה.

כאמור, בסוף השבוע האחרון התרחשה תקרית חריגה בדרום סוריה, במהלכה שבעה לוחמים נפצעו בחילופי אש במהלך מעצר מבוקשים בכפר בית ג'ן, שמונה קילומטרים מגבול ישראל בהר החרמון. שלושה נפצעו באורח קשה, היתר במצב בינוני-קל. בתקשורת המקומית בסוריה דווח כי לפחות 13 בני אדם נהרגו באירוע: "ישראל ביצעה טבח אכזרי ופשע מלחמה".