שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר כי צה"ל תקף היום (שני) את המתקן הפטרוכימי הגדול ביותר באיראן. בהודעתו הוסיף כ"ץ כי כעת המתקן הוצא מכלל שימוש, ומצטרף בכך למתקן נוסף בסביבה שגם הותקף לאחרונה. שני המתקנים אחראיים יחד לכ-85% מהייצוא הפטרוכימי של איראן - וכעת כאמור אינם מתפקדים.

מדובר במכה כלכלית קשה בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים למשטר האיראני. התעשייה הפטרוכימית היא מנוע מרכזי במימון פעילות משמרות המהפכה ובבניין הכוח הצבאי של איראן.

השר כ"ץ הוסיף: "ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להמשיך ולתקוף בכל העוצמה את התשתיות הלאומיות של משטר הטרור האיראני. המשטר יגלה כי המשך התוקפנות נגד ישראל והירי הפחדני והנפשע לעבר אזרחי ישראל יביא להעמקת הנזק הכלכלי והאסטרטגי שהוא משלם ולהקרסת יכולותיו. אני מודה למפקדי וחיילי צה"ל היקרים על פעילותם וגבורתם בכל הגזרות".

ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח כי לארצות הברית ולישראל יש רשימת מטרות באיראן שמטרתה לשתק את כלכלת המדינה ולהבטיח שההתאוששות של המשטר מהמלחמה תהיה ארוכה וכואבת. ישראל ממתינה לאישור מוושינגטון השבוע כדי להתחיל לתקוף מתקני אנרגיה באיראן, כך מסר גורם ישראלי, מה שעלול לפגוע בתפוקה של אחת מיצרניות הנפט והגז הגדולות בעולם.

במקביל, מתווכים מנסים להביא את איראן לשולחן המשא ומתן עם ארה"ב ללא הצלחה. לדברי גורמים המעורים בפרטים, איראן דחתה הצעות לפתוח את מיצר הורמוז בתמורה להפסקת אש זמנית.

הציפיות לסיום מהיר של המערכה מתבדות והצבא נערך להסלמה משמעותית בשבועות הקרובים שתורגש היטב במזרח התיכון כולו, כך פרסם הפרשן הצבאי יוסי יהושוע ב"קבינט שישי" ביום שישי האחרון. בתום פגישה מכרעת שנערכה בין צמרת צה"ל לבין אדמירל בראדלי קופר, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אושרו תוכניות מבצעיות להמשך הלחימה לפחות לשלושת השבועות הקרובים.

השלב הבא במערכה מסמן שינוי אסטרטגי בבחירת המטרות ומעבר למיקוד ב"חנק כלכלי" של האויב. לצד המשך הפגיעה בנכסים צבאיים, ישראל וארצות הברית מתכננות מהלך ממוקד נגד התעשיות הכלכליות, הכולל תקיפת מוסדות פיננסיים ובנקים המשרתים את זרועות הטרור. במקביל, המאמץ המלחמתי יופנה לעבר תשתיות אנרגיה ומתקנים פטרוכימיים המהווים את צינור החמצן המרכזי של המשטר.

לפי התכנון, ארצות הברית תפעל במרחבים המוגדרים תחת אחריותה בעוד צה"ל יעמיק את הפעילות מול תשתיות הליבה במעגלים השונים, תוך ניצול המטרייה האווירית והמודיעינית האמריקאית.