"לא תהיה תקיפה נוספת": רה"מ קטר נפגש בניו יורק עם טראמפ וראשי הממשל האמריקני

ראש ממשלת קטאר ושר החוץ, שייח' מוחמד בן עבד א־רחמן א־ת׳אני, נפגש הלילה (בין שישי לשבת) בניו יורק עם נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ, ימים ספורים לאחר התקיפה הישראלית בדוחא, פסגת האש.

לפני הפגישה עם טראמפ, קיים שייח' מוחמד שורה של פגישות בוושינגטון עם סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס ומזכיר המדינה מרקו רוביו, שבסוף השבוע יגיע לישראל כדי להבטיח תמיכה אמריקנית מתמשכת. בבית הלבן דנו הצדדים בהשלכות התקיפה הישראלית ובחיזוק השותפות הביטחונית בין ארה"ב לקטאר, הכוללת את בסיס אל־עודייד, מהחשובים במפרץ.

התקשורת האמריקנית מדווחת כי טראמפ הביע תסכול מהפגיעה במתווה ההסדר שהציג להפסקת המלחמה ושחרור חטופים, והבטיח לראש ממשלת קטר "שלא תתרחש מתקפה ישראלית נוספת". לפי מקור שהשתתף בפגישה, הנשיא לשעבר ביקש מצוותו לגבש רעיונות חדשים להחייאת המגעים.

ציוצים של עיתונאים וגורמים דיפלומטיים חיזקו את הדיווחים: סגן ראש הסגל בשגרירות הקטארית צייץ על "ארוחת ערב נהדרת עם נשיא ארצות הברית", וכתבת החוץ לורה רוזן דיווחה כי טראמפ נתן התחייבות אישית לקטאר בנוגע לתקיפה.