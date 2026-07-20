עליית מדרגה: החות׳ים הודיעו על מצור ימי נגד סעודיה

החות׳ים הודיעו היום (שני) על מצור ימי נגד סעודיה. הדבר מגיע לאחר דיווחים מהשבוע שעבר, לפיהם סעודיה תקפה את שדה התעופה בצנעא.

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ביום שלישי באחרון התקשורת הערבית דיווחה כי סעודיה תקפה את שדה התעופה בצנעא. על פי הדיווחים, הרקע לתקיפה הוא נחיתתו של מטוס איראני במדינה, בפעם השנייה השבוע. בתגובה לכך, החות'ים שיגרו איום על ריאד - והכריזו כי "הפסקת האש הסתיימה".

משרד ההגנה התימני פרסם הודעה בה נמסר כי יש לפנות את שדה התעופה והפציר באזרחים להתרחק מהמקום. לאחר מכן, דווח כי מטוס איראני נוסף נחת במדינה, זאת ברקע קריאות של החות'ים המעודדים את האיראנים להמשיך ולשבור את המצור עליהם.