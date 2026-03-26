עדויות בלעדיות מאיראן: כך הבסיג' מתחמק מהתקיפות של חה"א

כוחות הבסיג' האיראנים אימצו מספר שיטות בניסיון להימנע מתקיפות ישראליות ואמריקניות, כאשר המכנה המשותף לרובן הוא התכנסות ושהייה בסמוך לאזרחים איראנים - כך לפי שני אזרחים איראנים ששוחחו הערב (חמישי) עם i24NEWS.

כתב הדיפלומטיה עמיחי שטיין פרסם ב"מהדורה המרכזית" כי בשבועות האחרונים, ישראל וארצות הברית תוקפות באמצעות רחפנים מחסומים של כוחות הביטחון ואנשי הבסיג' האיראנים, לצד מפקדות וכינוסים של אותם כוחות.

על פי העדויות, כוחות הביטחון החלו להתכנס, בין היתר, בבתי ספר ובאוניברסיטאות במטרה להימנע מתקיפות. בנוסף, אנשי משמרות המהפכה וכוחות הביטחון נפגשים גם בבתי חולים. "מפנים עבורם אזורים בבתי חולים אזרחיים ושם הם נפגשים ושוהים", סיפר אחד האזרחים.

כמו כן, הכוחות הקימו מחסומים רבים בערים שונות, כאשר אחד השימושים בהם הוא יצירת עומסי תנועה מכוונים, במטרה להשתמש באזרחים כמגן אנושי. "הם יוצרים בכוונה פקקי תנועה ליד אזורים שבהם נמצאים הכוחות שלהם או בצירים שבהם הם נעים, כדי להשתמש באנשים כמגן אנושי", אמר אחד המקורות.

עוד עולה מהעדויות כי אנשי כוחות הביטחון החלו להסתובב בלבוש אזרחי, אך כשהם נושאים נשק. "הם גם מגייסים צעירים, קוראים להם 'צעירי הבסיג'', נותנים להם נשק ומדים שאינם בולטים", אמר אחד האזרחים שצפה בכך.

בשבועות האחרונים התקיימו כינוסים של כוחות הביטחון גם באצטדיונים ובמרכזי ספורט, שחלקם הותקפו. באצטדיון אזאדי, מהגדולים בטהרן, דווח על מאות הרוגים באחת התקיפות.

העדויות החדשות מצביעות על כך שאנשי כוחות הביטחון חוששים מאוד מהיכולות הצבאיות של ישראל וארצות הברית, אך נכון לעכשיו, לפחות רובם עדיין לא נטשו את תפקידיהם בארגונים הפועלים לדיכוי המפגינים.