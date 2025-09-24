דיווח: איראן החלה בשיקום אתרי ייצור הטילים | זה הרכיב הקריטי שעדיין חסר לה

מומלצים -

תמונות לווין שפרסמה היום (שבת) סוכנות הידיעות AP מעידות כי איראן החלה לשקם את אתרי הייצור המשמשים לפיתוח טילים. הדיווח מציין כי קיים מחסור במרכיב קריטי - מערבלים פלנטריים הנחוצים לייצור דלק מוצק - מה שמקשה על חידוש פעילות המתקנים.

עבור משטר האייתוללות, שמצהיר שוב ושוב כי סבב מלחמה נוסף עם ישראל הוא רק עניין של זמן, שיקום מערך הטילים הוא קריטי. הטילים נותרו אחד הכלים הבודדים שנותרו לטהרן להרתעה, לאחר שנגרם נזק משמעותי למערכות ההגנה האווירית שלה במהלך המלחמה.

מומחים בתחום הטילים אמרו ל-AP כי השגת המערבלים והיכולת לייצר דלק מוצק היא יעד עליון עבור טהרן - במיוחד כאשר האו״ם עלול להטיל מחדש סנקציות בהמשך החודש, שיכללו צעדים נגד פיתוח ושדרוג תוכנית הטילים האיראנית.

בתוך כך, נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, צפוי לנאום בפני העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק ביום רביעי הקרוב.

בשבוע שעבר דווח בסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" כי איראן החליטה על השעיית שיתוף הפעולה עם הסוכנות הבין לאומית לאנרגיה אטומית, זאת בשל החלטת מדינות אירופה על הפעלת מנגנון ה"סנאפבק" מחדש.