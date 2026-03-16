דיווח: מוג'תבא חמינאי יצא במקרה לטיול בחצר - וכך ניצל מהחיסול במכת הפתיחה

המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, שרד את התקיפות האוויריות של ארה"ב וישראל בזכות החלטה של רגע - כאשר יצא לטיול קצר בגינתו, דקות ספורות בלבד לפני שטילים פגעו בביתו, כך דווח היום (שני) ב"טלגרף" הבריטי.

הקלטה שהודלפה והגיעה לידי ה"טלגרף" חושפת כי מוג'תבא היה יעד מרכזי באותה מתקפה קטלנית, שבה חוסלו אביו, עלי חמינאי, ובכירים נוספים בצמרת הרפובליקה האסלאמית.

על פי הדיווח, מוג'תבא יצא מהמבנה "כדי לעשות משהו" רגעים ספורים לפני שטילים בליסטיים ישראליים פגעו במתחם המגורים.

הפרטים הדרמטיים נחשפו בהקלטה של נאום שנשא מזהר חוסייני, ראש הטקס בלשכת המנהיג העליון, בפני אנשי דת בכירים ומפקדים במשמרות המהפכה. דבריו של חוסייני מספקים את התיאור המפורט הראשון של המתרחש בתוך מתחם המנהיג בזמן ההפצצה.

חוסייני חשף בנאומו כי מוג'תבא חמינאי נפצע ברגלו במהלך התקיפה, אשתו ובנו נהרגו במקום, וגיסו נערף כתוצאה מעוצמת הפיצוץ.

גורל דומה פקד את מוחמד שיראזי, ראש הלשכה הצבאית של חמינאי. חוסייני תיאר בפגישה שנערכה ב-12 במרץ בשכונת קולהאק בטהרן כי גופתו של שיראזי "רוסקה לחתיכות", וניתן היה לזהותו רק באמצעות "כמה קילוגרמים של בשר".