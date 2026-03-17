מדינות המפרץ דוחקות בארה"ב להמשיך בלחימה באיראן - אך נמנעות מהצטרפות ישירה

מדינות המפרץ הערביות לא יזמו את העימות מול איראן, אך כעת הן מפעילות לחץ על ארצות הברית שלא לסיים את המערכה מוקדם מדי, כך עולה מדיווח היום (שלישי) של סוכנות רויטרס, המבוסס על מקורות במפרץ ודיפלומטים מערביים וערביים.

לפי הדיווח, ההנהגות במדינות האזור סבורות כי יש לפגוע באופן משמעותי ביכולות הצבאיות של איראן, במטרה לצמצם את האיום המתמשך על נתיבי הנפט במפרץ ועל הכלכלות התלויות בהם. אחד המקורות ציין כי האלטרנטיבה היא מציאות של "איום תמידי", שבה איראן ממשיכה להחזיק את האזור תחת לחץ מתמשך.

במקביל, גורמים דיפלומטיים טוענים כי וושינגטון מפעילה לחץ על מדינות המפרץ להצטרף באופן פעיל למערכה האמריקנית-ישראלית. לפי חלק מהמקורות, הנשיא טראמפ מעוניין להציג תמיכה אזורית רחבה, הן כדי לחזק את הלגיטימציה הבינלאומית של הפעולה והן כדי לגייס תמיכה פנימית בארצות הברית.

עם זאת, מדינות המפרץ נזהרות מלנקוט צעד צבאי עצמאי. גורמים באזור מדגישים כי פעולה חד צדדית אינה עומדת על הפרק, בשל החשש מתגובה איראנית שתפגע במדינה בודדת. לפיכך, כל מעורבות אפשרית מותנית במהלך אזורי מתואם.

למרות ההתפתחויות בשטח והחרפת הלחימה, טרם גובשה עמדה אחידה בקרב שש החברות במועצת שיתוף הפעולה של המפרץ - בחריין, כווית, קטאר, סעודיה, עומאן ואיחוד האמירויות, עד כה התקיימה רק שיחת זום אחת בין המדינות, ולא כונסה פסגה אזורית רחבה.

במפרץ מדגישים כי לצד הרצון להחליש את איראן, קיים חשש כבד מהסלמה רחבה ובלתי נשלטת, שעלולה לגרור את האזור כולו לעימות כולל - תרחיש שמנהיגי האזור מבקשים להימנע ממנו בשלב זה.