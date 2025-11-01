מה עומד מאחורי התוכנית הגדולה של ארדואן והאם בקרוב נראה חיילים טורקים על הגדרות?

מה עובר בראש של נשיא טורקיה רג'יפ טאיפ ארדואן, והאם טורקיה היא האיום הגדול הבא על הגבול? אחרי שישראל מפרקת את האיום האיראני ואת טבעת האש של חיזבאללה, נשיא טורקיה שולח זרועות למזרח התיכון ומנסה לבסס מעמד כשליט בעל כוח והשפעה לא רק בעזה כתומך חמאס. מיכל רבינוביץ' בפרויקט מיוחד על השאלה - מה באמת התכנית הגדולה של ארדואן לגבי ישראל?

