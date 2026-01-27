כאוס בחיזבאללה: באיראן שוקלים להחליף את "נעים קאסם הכושל"

הפרשן לענייני ערבים של i24NEWS, ברוך ידיד, דיווח היום (שלישי) במהדורה המרכזית כי יש מאבקים קשים מאוד בצמרת החיזבאללה, כאשר הסכסוך הגדול הוא בין המזכ"ל נעים קאסם לוופיק ספא שהיה מקורב לנסראללה. קאסם לא מצליח להטיל עליו מרות.

גם במועצת השורא של חיזבאללה פועלים נגד ספא. במקביל, לפי דיווחים ערביים באיראן שוקלים את החלפת נעים קאסם שמוגדר בעיניהם כ"כושל".

דיווח נוסף טוען כי ישנו סכסוף אחר בין מוחמד רעד, שהוא סגן מזכ"ל חיזבאללה לבין ופיק ספא. גם ההנהגה המדינית של חיזבאללה רותחת על פיקוד הדרום של הארגון לאחר כישלון חרוץ מול ישראל ובעיקר בשל החדירות המודיעינית. כמו כן, גם הרמטכ"ל שחוסל טבטבאי ומקורביו לקחו פיקוד על יחידות ללא קבלת מרות מלמעלה.