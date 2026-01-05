מתוך משמרות המהפכה: עדות מיוחדת ל-i24NEWS בצל המחאות באיראן

שבוע למחאות נגד השלטון באיראן, כתבנו המדיני גיא עזריאל הביא הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" עדות מיוחדת של תושב המדינה, מתוך משמרות המהפכה. "אני אזרח איראני שלצערי שיתף פעולה במשך שנים עם הכוח הטרוריסטי (של משמרות המהפכה)".

"במשך שנים רבות נכחתי בהתקהלויות, בפעילויות ובמבצעים שהובילו לדיכוי העם באירועים, בהפגנות ובתירוצים שונים, ולמרבה הצער השתתפתי בהם", שיתף העד. על רגע ההתפכחות, אמר כי "זה היה בערך בתקופת תנועת מהסא' (שהתעוררה עקב מותה של מהסא אמיני - שעונתה למוות אחרי שכוחות משמרות המהפכה טענו שלבשה את החיג'אב שלה לא כראוי) - החלטתי לעזוב את הארגון הטרוריסטי הזה לתמיד ולחזור לחיי הרגילים והחופשיים".

"כרגע, בזמן שאנחנו מדברים ואתם שומעים את קולי, החלו באיראן התקהלויות ומחאות עממיות בגלל יוקר המחיה, והן נמשכות עד עכשיו". הוא קרא להצטרף למחאות: "אלה שהיו בעבר עמיתיי בארגון הטרור של ה'ספאה' (משמרות המהפכה) והבסיג': אם נותר בכם שמץ של כבוד ויושרה, הצטרפו אלינו".

בנוסף, התייחס למלחמת "עם כלביא", הביע תודה לנתניהו ולטראמפ, וביקש: "מעבר לכל זה, אנחנו מבקשים משני האנשים הגדולים הללו תמיכה רבה עוד יותר, ומקווים שבהמשך הדרך הם לא יאפשרו לרפובליקה האסלאמית המדכאת ורוצחת הילדים לדכא את העם יותר מכך".

