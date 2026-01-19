הכורדים יתמזגו בשלטון, ושדות הנפט שלו: ההישג של א-שרע

חתימת ההסכם בין נשיא סוריה לכוחות הכורדים (SDF) אמש (ראשון) הביאה לאחמד א-שרע הישג ענק, שלא רק ממזג את המוסדות והכוחות הסוריים הדמוקרטיים בשלטון - אלא גם יקבל לידיו את המחוזות א-רקה ודיר א-זור העשירים בנפט, חיטה ובסכרים שעל הפרת.

ההסכם נחתם אמש כאמור, על ידי שני המנהיגים בנפרד ובמקומות שונים. בשעות הבוקר השלימו כוחות צבא סוריה את ההשתלטות על המחוזות, מהם נסוגו הכוחות הכורדים בהדרגה. מה ששונה מהההבנות שהושגו בחודש מרץ האחרון הוא תמיכה אמריקנית, במיוחד של השליח תום בארק, במיזוג ה-SDF במוסדות המדינה.

גם הלחץ הטורקי הכבד מאוד שהופעל, לצד פרישתם של השבטים הערביים מה-SDF, הכריעו את הכף. הכוחות הכורדים כעת יוכלו להתמזג בצבא הסורי אך לא כחטיבות אורגניות, כפי שדרשו, אלא כבודדים. בנוסף, יתחייבו שלא לאפשר נוכחות של מי שאינם סורים באזורים בהם מחזיקים.

בתמורה לכל אלו, יזכו הכוחות במינויים בממסד הביטחוני והאזרחי בסוריה, אך גם ייאלצו למסור את המעברים ואת בתי הכלא העמוסים במחבלי דאעש לידי משטרו של א-שרע.

כזכור, הכוחות הכורדים עמדו לחתום על הסכם כבר לפני מספר חודשים, אך לאחר שראו מה עלה בגורלם של הדרוזים בסווידא', אלו שקיבלו את עולו של השלטון המרכזי, קיבלו רגליים קרות. כעת, איש בתוך המדינה לא יוכל יותר לעמוד מול כוחותיו של א-שרע - בגיבוי טורקיה.