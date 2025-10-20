הבוז לנתניהו בכיכר והדרמה המדינית אחרי החיסול בקטאר: הריאיון של וויטקוף וקושנר

ברשת CBS שודר הלילה (בין ראשון לשני) הריאיון המלא של חתנו של טראמפ, ג'ארד קושנר והשליח האמריקני למזה"ת, סטיב וויטקוף, לתוכנית "60 דקות".

קושנר התייחס לתקיפה הישראלית בקטאר: "אחרי שזה קרה, סטיב ואני מאוד כעסנו. חשבנו שזה לא צעד אסטרטגי חכם, וזה הפר את האמון שהרגשנו שהגיע לנו מישראל. הבנו שצריך לשנות גישה, ומהכאוס הזה אולי תצא הזדמנות".

"החלטנו לקחת את הצעת הפסקת האש הקודמת והצעת סוף המלחמה ולשלב אותן למסמך אחד, ואז לראות אם נוכל לשכנע את הקטארים והעולם הערבי להצטרף. התקדמנו מאוד, הבאנו את זה לנשיא והוא אהב את זה, בואו נדחוף את זה עד הסוף לשכנע את העולם הערבי להתיישר ונבין איך לשכנע את ישראל להסכים ונהפוך את המשא ומתן הזה", הסביר קושנר.

השניים נשאלו על ניגוד אינטרסים: "לא יהיו לנו עסקים בעזה אחרי זה. למה שאנשים קוראים ניגוד אינטרסים - אנחנו קוראים ניסיון. אנחנו חושבים שלא חצינו קווים אתיים, רק כי אנחנו יכולים להתקשר לשיח' מוחמד בקטאר, או לביבי, או לראש ממשלת טורקיה".

בהתייחס לשיחת ההתנצלות של נתניהו לראש ממשלת קטאר, אמר וויטקוף: "לא הייתי אומר שהנשיא הכריח אותו לעשות את זה. הייתי אומר שהשיחה הזו הייתה חיונית, היא הביאה אותנו לשלב הבא. דיברנו על זה הרבה זמן עם הנשיא, עם דרמר ונתניהו, והנשיא התערב".

קושנר הוסיף: "בסוף נתניהו לא היה עושה שום דבר או מסכים למשהו שלא היה מרגיש בנוח איתו". וויטקוף: "ההתנצלות הייתה חייבת לקרות, לא היינו יכולים להתקדם בלי זה".

בהתייחס לעסקת החטופים: "איך שעיצבנו את העסקה, נתנו לה מספיק מקום כדי להמנע מהקשיים הטכניים שקרו בעבר ולהגדיר הכול כמה שאפשר. זה שם את הכדור במגרש של חמאס, והפנה את העולם הערבי נגדם, כי עכשיו העולם הערבי תמך, והנשיא טראמפ שכנע את ישראל לתמוך בעסקה. אז תוך שבועיים, במקום ישראל, חמאס הפכו למבודדים עולמית והתומכים הערבים שלהם לחצו עליהם לסגור עסקה".

וויטקוף: "היה חשוב שגם לחמאס יהיו דברים בעסקה שמיטיבים איתם. תכנית חנינה, הזזה של כוחות ישראלים, סיוע וכו'".

השליח האמריקני וויטקוף סיפר על רגע שנכנס לחדר המשא ומתן ועמד מול חליל אל-חיה, שבנו נהרג בתקיפה הישראלית בקטאר: "נכנסנו לחדר, ומוביל צוות המשא ומתן ישב מולי, הבענו את צערנו על אובדן בנו ואמרתי לו שגם אני איבדתי בן, ושנינו חברים במועדון מאוד רע, הורים שאיבדו את ילדם". קושנר הוסיף: "כשהוא (אל-חיה) ווויטקוף דיברו על הבנים שלהם, זה הפך ממשא ומתן עם ארגון טרור, ללראות שני בני אדם שמראים פגיעות אחד עם השני".

וויטקוף התייחס לפגישת הקבינט הישראלית בה אושר ההסכם, בעוד השניים יושבים ליד נתניהו וכונו לאחר מכן ה"ביבי-סיטרים" - כאילו היו שם לוודא שהוא יציית לעסקה: "זה לא מה שקרה. ג'ארד ואני ישבנו במשרד של נתניהו, עברנו על כל מה שקרה ונתניהו הזמין אותנו להצטרף לפגישת קבינט".

וויטקוף נשאל "בן גביר צעק עליך?", והשיב: "קצת. קצת. אבל כשראש הממשלה הזמין אותנו, הבנו שהוא תומך בעסקה. ושהוא רצה שנעזור לו למכור את העסקה לקבינט. קיבלנו תגובה טובה מהקבינט, היה רגע עם בן גביר, ואני מבין שזה מצב טעון ויש לו בני משפחה שהושפעו או נפצעו, כולם בישראל מכירים חטוף או הרוג, והוא היה נסער".

"גם אני דיברתי איתו, על בני. אני לא אגיד שהוא נפנף אותי, אבל הוא דיבר על המוות וההרס - ואמרתי לו באיזשהו שלב אתה לא יכול להמשיך לשחק את הקורבן", סיפר וויטקוף.

קושנר: "לאחר שחזרנו למלון, לאחר ישיבת הקבינט, הודיעו לנו שרשימת האסירים לא הייתה מוסכמת עדיין. הכרזנו על העסקה לפני הרשימה כי רצינו להתחיל את השעון של ה-72 שעות, אבל בשעה 2 בבוקר התחלנו את הטלפונים בין ישראל לקטארים כדי לסגור את הפערים.

סיימנו בחמש בבוקר, כולם חגגו, ואמרתי לסטיב שאני מרגיש כמו רמאי, כי כולם חשבו שהעסקה הייתה גמורה - אבל היו פרטים שיכלו לפוצץ את זה".

קושנר התייחס למצב ברצועה: "עזה נראית כאילו פצצה אטומית התפוצצה שם. זה עצוב, כי את חושבת לעצמך שאין להם מקום ללכת אליו". השניים נשאלו האם מה שמתרחש בעזה זה רצח עם, והשיבו פה אחד: "לא. זאת מלחמה".

לגבי הבוז לנתניהו בכיכר: "אני יודע שככה הם מרגישים, אני לא מרגיש ככה. אני חושב שהוא ניווט את המדינה בתקופה לא קלה. אני לא חושב שהוא השאיר את החטופים בשבי למטרתו הפוליטית".

לשאלה האם העסקה תחזיק השיב קושנר: "זה המזרח התיכון, כולם מתלוננים על הכול כל הזמן. זה עדין עכשיו, צריך לוודא שכולם עובדים בצורה הטובה ביותר. כדי שזה יקרה צריך ליצור את כוח הייצוב הבינלאומי, וצריך ליצור משטרה פלסטינית מקומית.

ההסכם הוא שכוח ייצוב בינלאומי יבנה משטרה פלסטינית מקומית, ויהיה הסכם ביניהן כיצד ליצור עזה בטוחה. ודרך אגב, כסף השיקום לא יכנס עד שיהיה איזור נטול טרור. אף אחד לא ישקיע כסף באיזור שנהרס על ידי טרור".

השניים נשאלו האם הם מחוייבים לשלב הבא. וויטקוף: "לחלוטין". קושנר: "אני אנסה לעזור להקים אותו, ובתקווה לחזור לחיים הקודמים שלי".

לגבי האלימות בעזה: "הוצאנו הודעה לחמאס דרך המתווכות, אנחנו מנסים למנוע מישראל להתערב, וליצור איזור בטוח לפלסטינים שמרגישים מאויימים מאחורי הקו הצהוב. שמענו מהמתווכות שחמאס לא שולט בכל האיזורים ושיש כאוס כי חמאס חלש ונואש".