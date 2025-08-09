המתווך הפלסטיני-אמריקני בישארה בחבח פרש מצוות המו"מ

מומלצים -

בישארה בחבח, שתפקד כמתווך בין חמאס לממשל האמריקני, פרש מצוות המשא ומתן של ארצות הברית. מקורב לבחבח אמר היום (שבת) ל-i24NEWS: "הוא פשוט מותש, הוא לא תיאר לעצמו לאיזה מיטה הוא מכניס את הראש הבריא שלו".

כבר למעלה מחודש שבחבח לא רואה עין בעין עם השליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, את מה שקורה בחדרי המשא ומתן.

צפו בדיווח המלא בתחילת העמוד