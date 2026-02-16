סקר בארה"ב: כמה מהסורים צופים שיהיה שלום עם ישראל?
סקר חדש שנערך בסוריה מראה ש-59% מהתושבים במדינה רואים בשלום עתידי עם ישראל דבר סביר • כשני שלישים רואים את ההתערבות האמריקנית במדינה כדבר חיובי • כמו כן 70% תיארו את השפעת חיזבאללה במדינה כדבר שלילי
סקר חדש שתוצאותיו פורסמו היום (שני) בניו יורק פוסט, מראה שסוריה הופכת לידידותית יותר כלפי ארצות הברית וישראל תחת המשטר החדש של א-שרע.
על פי נתוני הסקר, שבחן 260 סורים מגיל 18 ומעלה - כשני שלישים מהסורים (65%) רואים בחיוב את המעורבות האמריקנית במדינה, לעומת 12% שמתנגדים לה, בעוד לשאר המשיבים אין דעה בנושא, או שטרם החליטו.
בנתון מפתיע נוסף, 59% מהנשאלים אמרו כי שלום עתידי עם ישראל הוא דבר סביר, לעומת 14% שאמרו כי הדבר אינו סביר, והיתר ניטרליים. במקביל, 64% מהסורים שנסקרו תומכים בהסדר ביטחוני עם ישראל, בעוד שרק 9% מתנגדים ו-30% הנותרים ניטרליים או ללא דעה.
רוב יחסי של 47% תומכים בנורמליזציה עם ישראל לאחר פתרון הסוגיה הפלסטינית, 13% התנגדו ו-40% משמעותיים אמרו כי הם מתלבטים. נתון מדהים נוסף מראה כי 70% מהסורים תיארו את ארגון הטרור חיזבאללה כבעל השפעה שלילית על המדינה.
ישנן חדשות טובות גם עבור הנשיא הסורי החדש, אחמד א-שרע (אל-ג'ולאני), לאחר ש-69% מהתושבים העניקו לו דירוג תפקוד "טוב", לעומת 12% שדירגו אותו בצורה גרועה ו-19% שהיו על הגדר.