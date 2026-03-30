ישראל מסייעת לארצות הברית מודיעינית כחלק מההכנות למבצע הקרקעי במיצרי הורמוז ובאי ח'ארג, כך דיווח הערב (שני) הפרשן הצבאי יוסי יהושוע. ההערכה היא כי הנשיא דונלד טראמפ צפוי להורות על הפעולה - כשהצבא האמריקני עתיד להגביר את התקיפות שלו באיראן. במקביל, בכיר במערכת הביטחון מסר ל-i24NEWS כי ישראל קרובה להשגת המטרות.

לגבי לבנון, ההחלטה במערכת הביטחון היא שאף תושב בלבנון לא יחזור למרחב של קו הליטני. במקביל הוחלט לשטח את כל קו הבתים הראשון - 2-4 ק"מ מהגבול. חיזבאללה נמצא באזור עדיין בהיקפים קטנים אך ממשיך להילחם.

עוד דיווח יוסי יהושוע כי לפני שמזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אישר לפתוח במתקפה על ישראל, זוהתה היערכות של הארגון לקראת האפשרות, והייתה גם התלבטות האם לצאת למתקפת מנע מצד ישראל אך לבסוף היה זה חיזבאללה שתקף ראשון.