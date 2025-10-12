3 מחברי משלחת קטאר למו"מ נהרגו בתאונת דרכים במצרים

שגרירות קטאר מסרה הבוקר (ראשון) כי שלושה פקידים קטארים נהרגו הלילה בתאונת דרכים ליד שארם א-שייח' במצרים, בדרכם להכנת טקס החתימה לעסקת שחרור החטופים והפסקת האש בין ישראל לחמאס.

שני עובדים נוספים של אמירי דיוואן של קטאר, הגוף הממשלתי הבכיר של המדינה, נפצעו בתאונה ומקבלים טיפול רפואי בבית החולים בשארם א-שייח'. לפי דיווחים ברויטרס, מכונית ובה דיפלומטים קטארים התהפכה בעיקול בכביש המרוחק 50 קילומטרים מהעיר. משרד החוץ של קטאר פרסם הודעה רשמית על מותם של שלושת הדיפלומטיים שנהרגו בתאונת הדרכים. לפי ההודעה, ההרוגים הם סעוד בן ת'אמר אל ת'אני, עבדאללה גאנם אל-חיארין וחסן ג'אבר אל-ג'אבר, ושני הפצועים הם עבדאללה עיסא אל-כווארי ומוחמד עבד אל-עזיז אל-בועינין.

כאמור, התזמון מתרחש ימים בודדים לאחר שגורמים מקטאר, טורקיה ומצרים השתתפו בשיחות עקיפות, בעניין המשא ומתן בין ישראל לחמאס על השלב הראשון ב"תוכנית השלום" של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.