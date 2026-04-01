טראמפ מתכונן לסיום המערכה באיראן: "נעזוב תוך שבועיים-שלושה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בשיחה שקיים עם כתבים הלילה (בין שלישי לרביעי) למערכה באיראן. כשנשאל על מחירי הנפט הגבוהים במדינתו ומה כוונתו לעשות על מנת להורידם, ענה הנשיא כי הוא מתכוון לפנות את הכוחות הצבאיים של ארצות הברית מאיראן, וכי בכוונתו לעשות זאת "בקרוב מאוד - תוך שבועיים-שלושה".

טראמפ אמר כי לאחר חיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי, המשטר באיראן התחלף מספר פעמים, וכי כעת ההנהגה באיראן נמצאת בידי אנשים יותר "הגיוניים והרבה פחות רדיקליים".

כמו כן התייחס הנשיא למטרות המערכה באיראן, ובראשן עצירת תוכנית הגרעין של המשטר: "אזרחי ארצות הברית מרגישים כעת יותר בטוחים. היה בן אדם מטורף שרצה להשיג נשק גרעיני, ואם לא היינו מחסלים אותו - היה לו נשק גרעיני, והוא היה משתמש בו".

הנשיא טראמפ התייחס גם למשבר במצרי הורמוז, ואמר כי לאחר שבנות בריתה סירבו לסייע במאמץ לפתוח את המצרים, מדינתו לא תסייע באבטחת נתיב השיט בעל החשיבות העולמית. טראמפ אמר כי "אם צרפת או מדינה אחרת רוצה להשיג נפט או גז, הם יעלו דרך מצר הורמוז ויוכלו להגן על עצמם".

באשר לסיום המערכה, טראמפ אמר כי הוא לא ממהר לחתום על הסכם עם איראן, זאת בשל טענתו להפלת המשטר ולאור התקיפות המרובות של ארצות הברית וישראל נגד מטרות המשטר: "איראן לא חייבת לעשות עסקה כדי לסיים את המלחמה. כשנרגיש שהם חוזרים לעידן האבן למשך תקופה ארוכה והם לא יצליחו לפתח נשק גרעיני, אז נעזוב את איראן".