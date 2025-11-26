גורם ערבי ל-i24NEWS: התקדמות בשיחות על פירוק חמאס מנשק

גורם ערבי מסר ל-i24NEWS כי ישנה "התקדמות משמעותית בשיחות בין מצרים לחמאס על פירוקו מנשק" - כך דיווחנו הערב (רביעי) במהדורה המרכזית. הגורם, אמר כי ארגון הטרור צפוי להגיע להסכמה פנימית בשאלה זו. "ההתפתחויות מסבירות את פגישת ראשי המודיעין של מצרים, טורקיה וקטאר", הוסיף.

עם זאת, ציין הגורם, כי הפתרון המסתמן איננו צפוי להיות מקובל על ישראל, לפיו חמאס ישמור על הנשק הקל בידיו. בתוך כך, אמר לאחרונה גורם בחמאס לעיתון "א-שרק אל-אווסט" כי "טילים ומנהרות לא יבנו את התנועה". גורמים בארגון הטרור הוסיפו כי הארגון מאבד תמיכה, ושעליהם "לחשוב מחוץ לקופסא".

הדיונים בצמרת חמאס נוגעים להבטחת המשך השתתפותה של התנועה "בהחלטות הפלסטיניות הלאומיות". בין היתר, מספר בכירים השוהים בחו"ל מקדמים יוזמה להצטרפות לאש"ף. הגורם הערבי הוסיף ואמר ל-i24NEWS כי "אין הסכם חשאי בין חמאס לאמריקנים, וויטקוף גילה הבנות הנוגעות לעמדת חמאס".