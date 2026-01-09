המדריך למדכא המתחיל: השיטות האכזריות של משמרות המהפכה

ה"דיילי מייל" הבריטי פרסם הערב (שישי) מסמכים שהודלפו ממשמרות המהפכה שמתארים כיצד יחידות האופנועים שלהם משמשים כ"כלי פגע וברח" שנועד ל"דיכוי מהיר, זול ואכזרי". פקודותיהם ספציפיות באופן מצמרר: לרדוף אחר מפגינים, להעיף אותם מהכבישים ולהפחיד אזרחים עד דממה.

לפי הדיווח, הרוכבים מקבלים פקודות לנוע ב"תצורות דו-טוריות" ובמהירויות נמוכות כדי לגרום למספרם להיראות גדול מבפועל. הם מקבלים פקודות להניע את מנועיהם במכוון כדי ליצור רעש מחריש אוזניים ולהדליק את פנסי החזית שלהם כדי "לבלבל ולהבהיל את ההמונים".

"המטרה", נכתב במדריך, היא "לפזר את ההמונים לפני שחבריהם יצטרפו אליהם על ידי מעבר בין סמטאות ואיגוף מפגינים מבוהלים".

חיילי יחידות האופנועים המבצעים פקודות אלה הם לרוב גברים צעירים בגילאי 15 עד 30, חמושים ברובי ציד, תרסיס פלפל ורובי פיינטבול. מטריד עוד יותר, הדו"ח מציע שהיחידות גייסו "פושעים ובריונים" הידועים באכזריות קיצונית כדי להפיץ פחד ביעילות.

מסמכים אלה חושפים שבמשמרות המהפכה לא בוחלים באמצעים ועומדים בפני פעילות מאורגנת ביותר בקנה מידה תעשייתי שנועד לשמור על מיליציית הטרור הקיצונית חיה וקיימת בכל מחיר.

התיק, המכונה "המדריך לדיכוי", חושף את תפקידן המפחיד של יחידות הבסיג' אימאם עלי - כוחות המשטר שנוסדו במיוחד כדי לדכא את המהומות לאחר התנועה הירוקה בשנת 2009, מה שהיווה כאתגר הגדול ביותר ללגיטימיות של הרפובליקה האסלאמית של איראן מאז ההפיכה. כיום, יחידות מיוחדות אלו הן זרוע האכיפה העיקרית העומדת בפני גל המחאות הנוכחי.

סרטונים שצולמו מתוך איראן בשבוע האחרון הוכיחו את היחידות הללו יורות לעבר מפגינים מאופנועים בזמן שהם מבצעים את פעולת הדיכוי שלהם.