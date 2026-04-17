כמעט שכחנו, אבל עמוק בתוך סוריה הקים צה"ל איזור חיץ נקי מטרור, מרחב בשליטה מלאה של הכוחות. השבוע מגישת "קבינט שישי" נוה דרומי התלוותה אל הלוחמים שתופסים שם קו בפיקודו של המח"ט יוני הכהן, אחיינו של אלוף במיל' גרשון הכהן.

יוני לחם בשבעה באוקטובר, איבד חברים טובים, בהם תומר גרינברג וסלמאן חבקה זכרם לברכה, היה בלבנון ועכשיו בסוריה. "ניקינו את הטרור מהגבול", הוא אומר כשמסביבו נופים של טבע עוצר נשימה. המציאות השתנתה, גם עבור המקומיים שפגשנו. לבד בסוריה - צפו בכתבה.