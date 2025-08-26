ראש סבא"א: קבוצה ראשונה של פקחים חזרה לאיראן

מומלצים -

פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) חזרו לאיראן לראשונה מאז מלחמת "עם כלביא", כך אישר הלילה (שלישי) ראש הארגון בריאיון לרשת "פוקס ניוז": " קבוצה ראשונה של פקחים חזרה לאיראן - מאז המלחמה", אמר.

"המשא ומתן על הפיקוח התקדם. כמה נקודות עדיין לא פתורות, והן נדונות. הבדיקות צפויות להתחדש באתרים המוסמכים", הוסיף ל-i24NEWS גורם המעורה בפרטים.

במקביל, נפגשו היום סגני שרי החוץ של צרפת, גרמניה, בריטניה עם סגן שר החוץ האיראני - חמישה ימים לפני הדד ליין האירופי: "הסכמות בסוג הגרעין או סנקציות פנימיות". לא נרשמה התקדמות בשיחות.

i24NEWS

נזכיר כי לאחרונה דיווחנו שבטהרן מוכנים "להפחית את רמת העשרת האורניום מ-60% ל-20%, זאת בניסיון למנוע מבריטניה להחזיר את סנקציות האו"ם - ולצמצם את הסיכוי למתקפות נוספות מצד ישראל וארצות הברית".