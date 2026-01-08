הסיפור של מורגן אורטגוס, "היהודייה של טראמפ" שהסעירה את לבנון

עד לפני רגע, מורגן אורטגוס הייתה התגלמות החלום הישראלי בוושינגטון. אישה חזקה, רהוטה, שהגיעה למזרח התיכון לא רק כדיפלומטית אמריקאית, אלא כמי שמרגישה שהיא מגנה על הבית – תרתי משמע.

תמונתה עם טבעת מגן דוד בלב ביירות, בפברואר 2025, הפכה לאייקונית. אבל כעת, כשהיא מושעית מתפקידה ב"חופשה מנהלית", מתברר שהסיפור של אורטגוס הוא דרמה סבוכה הרבה יותר, שבה הפוליטי, האישי והפיננסי התערבבו לתערובת נפיצה.

מ"מיס פלורידה" לגיור בבגדאד

המסלול של אורטגוס (43) מעולם לא היה שגרתי. היא נולדה בפלורידה למשפחה נוצרית צנועה, זכתה בתואר יופי מקומי ("מיס פרי פלורידה") והמשיכה ללימודים גבוהים ב"ג'ונס הופקינס". את הקריירה שלה החלה כקצינת מודיעין בצי האמריקאי וכאנליסטית במשרד האוצר. האירוניה הגדולה של חייה היא שדווקא בלב המאפליה, בזמן שירותה בבגדאד שבעיראק, ניצת בה הניצוץ היהודי. שם, בין עיי חורבות ומלחמה, החלה לחקור את השורשים של הדת.

המסע הרוחני הזה הבשיל לאחר שפגשה את בעלה (לשעבר), עורך הדין היהודי ג'ונתן ויינברגר. ב-2013 הם נישאו בטקס יהודי מסורתי, לאחר שאורטגוס השלימה גיור. לזוג נולדה בת בשם עדינה, ואורטגוס הפכה לפנים בולטות בקהילה היהודית הרפובליקנית.

"ישראל הביסה את חיזבאללה"

בממשל טראמפ הראשון היא הייתה הדוברת הלוחמנית של מחלקת המדינה תחת מייק פומפאו, ומילאה תפקיד מפתח בהסכמי אברהם. בממשל השני, החל מ-2025, היא כבר סומנה כארכיטקטית של המזרח התיכון החדש. כסגניתו של השליח סטיב ויטקוף, אורטגוס הובילה קו ניצי ובלתי מתפשר: פירוק חיזבאללה, סידורי ביטחון נוקשים בגבול הצפון ותמיכה מוחלטת בישראל.

אבל מתחת לפני השטח, החיים האישיים של הדיפלומטית הבכירה געשו. בנובמבר 2025 החלו לצוץ שמועות על רומן חדש, זמן קצר לאחר גירושיה מוויינברגר. "האקדח המעשן" היה קבלה מחנות התכשיטים היוקרתית "טיפאני" מדצמבר האחרון. השמות על הקבלה לא היו של מורגן ובעלה, אלא של מורגן ושל גבר אחר: אנטואן סחנאווי.

המאהב: "בנקאי ציוני" עם כתם של חיזבאללה?

כאן הסיפור מסתבך. סחנאווי (50+), מיליארדר נוצרי-מרוני, הוא דמות צבעונית המחזיקה באימפריה של בנקים בלבנון, ירדן, קפריסין ומונקו. הוא ידוע כמפיק סרטים וכפעיל פוליטי המתנגד בחריפות לחיזבאללה בתוך לבנון, ואף מתואר על ידי גורמים מסוימים כ"בנקאי ציוני" התומך בישראל.

אולם, לאמריקאים יש בעיה: בנק SGBL שבבעלותו נקשר בעבר, על פי דיווחים וחשדות, למערכת הלבנת הון ששימשה גם את חיזבאללה – אולי בניגוד לרצונו, ואולי כחלק מהמציאות הלבנונית הבלתי אפשרית.

החשיפה הכתה בתדהמה את וושינגטון. כיצד יכולה מי שאמונה על המשא ומתן הרגיש בלבנון, לחלוק כרית עם איל הון לבנוני שמחזיק באינטרסים כלכליים עצומים באותה מדינה בדיוק? למרות שמקורבים טוענים כי הקבלה מטיפאני הייתה רק "עזרה בבחירת מתנות" וכי אורטגוס דיווחה על הקשר כחוק, החשש לניגוד עניינים אתי וביטחוני היה גדול מדי.

ההשעיה המינהלית שנכפתה עליה השבוע מאותתת כי בממשל טראמפ חוששים מהמראית עין. מאישה שסימלה את הברית האיתנה והערכית בין ירושלים לוושינגטון, אורטגוס נמצאת כעת בקרב על שמה הטוב ועל הקריירה שלה.