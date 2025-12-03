"קבעו להיפגש בהמשך": פרטים חדשים על הפגישה ההיסטורית בין בכירים מישראל ולבנון

בשיא המתיחות בין ישראל ללבנון, נציגים בין שתי המדינות נפגשו היום (רביעי). עם זאת, כתבנו עמיחי שטיין דיווח הערב ב"מהדורה המרכזית" מפי גורם ישראלי כי הפגישה לא "תנמיך את הלהבות" ואין קשר לעוצמת הפעילות מול חיזבאללה. מטרתה הייתה כלכלית-אזרחית והיא התקיימה "ברוח טובה". בנוסף, נקבעה פגישת המשך.

נציין כי מדובר בצעד היסטורי שכן, זו הפעם הראשונה שבה בכיר ישראלי לבכיר לבנוני מאז ועידת מדריד ב-1991.

נזכיר כי מוקדם יותר דיווחנו שבהנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו, סגן ראש אגף למדיניות חוץ במל"ל, ד"ר אורי רזניק, קיים פגישה בנקורה, לבנון, עם יועצת טראמפ לסוגיית לבנון מורגן אורטגוס ועם נציגים אזרחיים לבנונים רלוונטיים. הפגישה התקיימה במסגרת השיח הביטחוני השוטף בין המדינות.

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי הפגישה התקיימה ברוח טובה, וסוכם כי יגובשו רעיונות לקידום שיתוף פעולה כלכלי אפשרי בין ישראל ולבנון. בנוסף ישראל הבהירה כי פירוק החיזבאללה מנשקו מחויב ללא כל קשר לקידום שיתוף הפעולה בנושא הכלכלי.

נזכיר כי הבוקר דיווחנו על קיום הפגישות, כאשר לראשונה בראש המשלחות עמדו אזרחים ולא אנשי צבא. מדובר בהחלטה דרמטית במיוחד של הממשל בביירות - שמסמנת ככל הנראה מראית עין של נורמליזציה, זאת בזכות הלחץ האמריקני שמופעל על הלבנונים בתקופה האחרונה.