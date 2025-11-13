קניה ווסט הוזהר: אם תביע בהופעתך תמיכה בנאצים - תיעצר

ההופעה של קניה ווסט (Ye), שנקבעה ל-29 בנובמבר בסאו פאולו, נמצאת בסיכון, כך דווח היום (חמישי) באתר Metropoles. על פי הדיווח, משרד התובע הציבורי של מדינת סאו פאולו (MPSP) בברזיל הורה כי אם ווסט יביע דעות פרו-נאציות במהלך המופע או יבצע את שירו השנוי במחלוקת "הייל היטלר", הוא ייעצר.

"לא ייתכן שאדם שמפיץ נאציות יופיע או ישיר מילים על ציוד ציבורי של עיריית סאו פאולו", אמר ראש העיר סאו פאולו, ריקרדו נונס, ביום שני האחרון. "אנחנו לא מקבלים את זה ונעשה כל מה שדרוש כדי להבטיח שאדם המפיץ נאציות לא יוכל לקיים כל פעילות בעיר סאו פאולו".

כזכור, ביום שלישי שעבר, קניה ווסט נפגש עם מנהיג מוסדות "שובה ישראל" הרב יאשיהו יוסף פינטו. במהלך השיחה בין השניים הביע ווסט חרטה עמוקה על דבריו בעבר בנוגע לעם היהודי.

הרב פינטו אמר לאחר הפגישה כי "את האדם לא מגדירים לפי טעויותיו – אלא לפי הדרך שבה הוא בוחר לתקן אותן. זו עוצמתו האמיתית של האדם: היכולת לשוב, ללמוד, ולבנות גשרים של אהבה ושלום".

כזכור, ווסט עורר מספר שערוריות בשנים שעברו, כאשר האחרונה שבהן הייתה לאחר שפרסם שיר המהלל את מנהיג גרמניה הנאצית אדולף היטלר. השיר ספג גינוי נרחב ונאסר להאזנה ברוב הפלטפורמות הסטרימינג בהן: ספוטיפיי, אפל מיוזיק ויוטיוב. הראפר השנוי במחלוקת הודיע כבר בעבר שהוא מזדהה כנאצי וידוע בהערותיו האנטישמיות.