טראמפ הודיע: מנהיג קרטל "טרן דה ארגואה" חוסל בוונצואלה

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הודיע לפנות בוקר (שבת) על חיסולו של הקטור רוסטנפורד גררו פלורס, המכונה "ניניו גררו", מנהיג קרטל הטרור "טרן דה ארגואה". לפי הודעת הנשיא ברשת החברתית Truth Social, גררו חוסל בתקיפה צבאית אמריקנית קטלנית ומהירה שבוצעה בשיתוף פעולה הדוק עם כוחות הביטחון של ונצואלה.

שר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', הוסיף כי הפעולה המשולבת התבססה על חילופי מידע מודיעיני וסיוע טכני ייעודי, ובמהלכה התפתחו בשטח חילופי אש שבהם נהרג מנהיג הארגון.

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גררו עמד בראש ארגון שהוגדר על ידי הממשל האמריקני כארגון טרור, ודורג כאחד המבוקשים הבכירים ביותר על ידי רשויות ההגירה בארצות הברית, שהציעו בעבר פרס של 5 מיליון דולר עבור לכידתו. התובע האמריקני ג'יי קלייטון תיאר אותו כמי שעמד מאחורי הפיכת כנופיית כלא ונצואלית קטנה לרשת פשע בין-לאומית בעלת זרועות בדרום אמריקה, בארה"ב ובספרד.

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הקרטל, שפעל בעיקר בתחומי סחיטה, חטיפות, הברחת סמים וסחר בבני אדם, נחשב לאיום מרכזי על הביטחון האזורי. החיסול מהווה חלק ממתקפת לחץ נרחבת שמנהל ממשל טראמפ נגד קרטלי הסמים והנהגת ונצואלה, שכללה בין היתר הגדרת הארגון כישות טרור וביצוע תקיפות מל"טים קודמות.

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הפעולה הנוכחית התאפשרה תחת הנהגתה של נשיאת ונצואלה הזמנית, דלסי רודריגז, הזוכה לתמיכת הבית הלבן מאז מעצרו והעברתו של הנשיא הקודם, ניקולס מדורו, למשמורת בארצות הברית בינואר האחרון. הבית הלבן הדגיש כי הפעולה המשותפת מוכיחה את מחויבותן של שתי המדינות למיגור הפשע המאורגן באזור.