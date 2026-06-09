סיכול היסטורי בצ'ילה: נתפסו מעל 100 טון סמים שהוסלקו בתוך קורות עץ

רשויות המכס והאכיפה בצ'ילה הודיעו היום (שלישי) על סיכול הברחת הסמים הגדולה ביותר בתולדות המדינה, במסגרתה נתפסו מעל 100 טונות של חומרים אסורים. הסמים, בעיקר קוקאין וקטמין, הוסלקו והוטמעו בתוך משלוחי עץ במשקל כולל של כ-1,080 טונות.

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המשלוח העצום אותר בנמלי אריקה, סן אנטוניו וולפראיסו, ויועד להגיע לשווקי אירופה, שם שוויו מוערך בכ-8.3 מיליארד דולר. התפיסה ההיסטורית הושגה בתום חקירה ממושכת של שישה חודשים, שהובלה במשותף על ידי משרד התובע הכללי של צ'ילה, המשטרה הימית ורשות המכס. במהלך הפעילות זוהו 45 מכולות שהכילו את הלוחות הנגועים.

על פי הצהרת רשות המכס, מתוך כל משלוח עץ שזוהה, בין 10% ל-20% מהחומר הורכב מהסמים הבלתי חוקיים, דבר שהפך את המבצע ליוצא דופן בהיקפו.

שר הביטחון של צ'ילה, מרטין אראו, התייחס לאירוע והדגיש כי המבצע חושף את התחכום הרב של רשתות הפשע המאורגן הפועלות באזור. מרשות המכס נמסר כי לו המטען היה מגיע ליעדו באירופה, נדרשו "תהליכים כימיים מתקדמים" במעבדות מתמחות על מנת להפריד ולחלץ את הסמים מתוך לוחות העץ שהוספגו בהם.