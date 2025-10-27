בעזרת טראמפ: מפלגתו של מיילי זכתה בבחירות האמצע בארגנטינה

מפלגתו של נשיא ארגנטינה חאבייר מיילי ניצחה בבחירות האמצע לפרלמנט - כך נודע הבוקר (שני). ניצחונו הגיע ברקע קמפיין, בו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התנה את המשך הסיוע למדינה בניצחונו של המנהיג הימין-קיצוני.

לאחר ספירת יותר מ-95% מהקלפיות, מפלגתו של מיילי, "לה ליברטד אוונזה", זכתה בכ-40% מהקולות הארציים. הבחירות בארגנטינה נתפסו כמשאל עם על כהונתו בת השנתיים של הנשיא. האופוזיציה במדינה השיגה כ-31% מהקולות.

i24NEWS

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שדחף לניצחונו של מנהיג הימין הקיצוני מיילי, בירך אותו על כך. "הוא עושה עבודה נפלאה, האמון שלנו בו הוצדק על ידי העם הארגנטינאי", כתב ברשת החברתית שלו "TruthSocial".