ב-CNN פרסמו היום (שבת) פרטים חדשים על המבצע הבלתי יאומן בוונצואלה על ידי כוח דלתא של צבא ארצות הברית, במהלכו נחטפו נשיא ונצואלה ניקולאס מדורו ואשתו סיליה פלורס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, חשף כי חיכו ארבעה ימים לביצוע הפעולה בגלל תנאי מזג אוויר. "מקבלים החלטות עכשיו על עתיד השלטון בוונצואלה, מדורו בדרכו לניו יורק בסירה". אמר.

עוד ציין כי "מספר חיילים נפצעו במבצע בוונצואלה, אך אין הרוגים - אף מדינה בעולם לא מסוגלת לבצע דבר כזה. נהיה מעורבים באופן משמעותי בתעשיית הנפט בוונצואלה. שוחחתי עם מדורו לפני כשבוע - הפעולה שולחת מסר ברור. מדורו היה מאובטח מאוד, הוא היה למעשה במבצר וניסה להימלט - אך לא הצליח. לנאמניו של מדורו מצפה עתיד רע מאוד אם ימשיכו להיות נאמנים לו".

עוד פורסם ב-CNN כי מדורו ואשתו נחטפו מחדר השינה שלהם על ידי הכוחות המיוחדים במהלך הפשיטה. המקורות מסרו כי הזוג נלכד באמצע הלילה בזמן שישנו. למעשה, הנשיא דונלד טראמפ נתן אור ירוק לפני מספר ימים ללכידת ניקולס מדורו, והמשימה בוצעה על ידי כוח דלתא של הצבא. מיקומו נוהל על ידי ה-CIA, שטראמפ נתן לו אישור לפעילות חשאית בתוך ונצואלה לפני מספר חודשים. מדורו נעצר ויעמוד לדין בארצות הברית ודווח כי המבצע בוונצואלה בוצע "במהירות מרשימה".

אחד הגורמים אמר כי השתתפו בפעולה יותר מתריסר מסוקים ומספר "מטוסים מיוחדים". צוות של סוכני FBI נכח בכוחות המבצעים המיוחדים של ארה"ב שביצעו את לכידתו של הנשיא מדורו, וכעת מתכננים לקחת את מדורו לניו יורק, שם הוא יעמוד בפני כתבי אישום בבית משפט פדרלי במנהטן.

מינהל אכיפת הסמים של ארה"ב עבד במשך שנים על כתב אישום נגד מדורו ונגד כמה מנהיגים צבאיים בכירים בוונצואלה. התובעת הכללית של ארה"ב, פאם בונדי, אמרה מוקדם יותר כי מדורו "יעמוד בקרוב בפני מלוא זעמו של הצדק האמריקאי על אדמת אמריקה בבתי משפט אמריקאים" לאחר שנלכד בוונצואלה.

למעשה, אין הנהגה כיום בוונצואלה, שכן גם סגנית הנשיא, דלסי רודריגז, נמצאת בביקור מדיני ברוסיה. עם זאת, חורחה רודריגז, ראש האסיפה הלאומית של ונצואלה, נמצא בבירה קראקס.