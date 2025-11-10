31 שנים אחרי: נעצר חשוד מהפיגוע בו נרצחו 13 יהודים

31 שנים אחרי, הרשויות בפנמה דיווחו כי נעצר בוונצואלה אדם, החשוד במעורבות בביצוע פיגוע ההתאבדות במטוס הנוסעים שהמריא ממדינתם והביא למותם של 21 בני אדם, בהם 13 יהודים. החשד שעלה אז הוא כי ארגון הטרור "אנצאר אללה" הלבנוני, המזוהה עם חיזבאללה, ביצע אותו.

פעולת הטרור התרחשה יממה לאחר פיגוע ההתאבדות הקטלני בבניין הקהילה היהודית בארגנטינה, בו נרצחו יותר מ-80 בני אדם. משטרת פנמה מסרה כי זקי האגה ג'ליל, אזרח ונצואלי, הוא החשוד במעורבות באירוע. בשנת 1994, המריאה טיסה מספר 901 של חברת "אלאס צ'יריקאנס", והתפוצצה זמן קצר לאחר המראתה.

מעצרו של החשוד התרחש ב-6 בנובמבר בנואבה אספרה שבוונצואלה. המשטרה המקומית ציינה כי נפתח הליך תיאום, על מנת להתחיל בהליך הסגרה. משרד החוץ בפנמה אישר כי אכן החל הליך זה: "כדי להבטיח שהעצור יעמוד לדין פנמי".