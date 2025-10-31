טראמפ של ארגנטינה: כך עשה חבייר מיילי את הבלתי יאומן | מיוחד לסופ"ש

חאבייר מיליי הוא ללא ספק בראש רשימת הידידים הטובים ביותר של ישראל בעולם. האיש שרבים חשבו שהוא פופוליסט מדי כדי להיבחר ולהוביל את ארגנטינה מוכת המשברים והאינפלציה ששברה שיאים, מוכיח שוב ושוב לעולם שמנהיגות ומדינאות לפעמים לא חייבת להיות הכי ממלכתית והכי מאופקת, ראו ערך - הנשיא טראמפ.

וההשוואה הזו לא בכדי, בעיניי רבים נתפס מיליי כחיקוי הארגנטיני של נשיא ארצות הברית. בפועל, מרבית התוכניות של מיליי לצמצום הבירוקרטיה, הבזבוז הממשלתי והתערבות הממשלה בעינייני הפרט, מומשו כנגד כל התחזיות. נאומו של מיליי על סגירת המשרדים הממשלתיים, כשהוא צועק A Fuera על כל משרד שלא מתאים לו, בפועל בוצע בדיוק כפי שתיאר, מאז כניסתו לתפקיד הוביל מיליי לסגירתם של יותר מ-200 משרדים ומוסדות ממשלתיים, כל זה בתקופה של קצת פחות משנתיים.

מתוך 18 משרדי ממשלה סגר מיליי כבר 9 משרדים, בהם בין היתר: משרד שינוי הסביבה, משרד זכויות האדם, משרד זכויות האדם, ומשרד התיירות. כמובן שמשרד תיירות הוא משרד חשוב בכל מדינה, ולכן הוא גם הוקם מחדש במתכונת מחודשת והרבה פחות בזבזנית.

אחד המהלכים המשמעותיים שביצע מיליי היה ארגון מחדש של מחלקת הגבייה והמיסים, זו הוקמה מחדש בשם הסוכנות לגביית מס והכנסות, לפי הערכות המהלך הוביל לצמצום של יותר מ-34% של משרות מיותרות, אך גם הוביל לפיטורים של יותר משלושת אלפים עובדים. בחודש הרביעי לכהונתו של מיליי, אפריל 2024, עמדה האינפלציה על 292.2% וכיום, נמצאת האיפלציה בשיעור של רק 31.8%.

עוד אחד מן הגורמים שאחראים לשינוי המשמעותי הזה - ההחלטה של מיליי לצמצם את הדפסת הכספים. ארגנטינה הייתה ידועה במשך השנים כמדינה שמדפיסה כספים ללא הפסקה, בין הגורמים העיקריים שהכניסו אותה לתסבוכת הכלכלית בה הייתה שרויה שנים רבות.

החלטתו של מיליי לעצור את הדפסת הכספים ההמונית הובילה למצב בו לראשונה ממשלת ארגנטינה לא הייתה תלויה בהדפסת כספים של הבנק המרכזי כדי לחפות על הבזבזנות של הממשלה. ובהמשך לדמיון בין מיליי לנשיא טראמפ, מדובר בשני חברים קרובים מאוד, שרק לפני כשבועיים חתמו על עסקת חלפנות, במסגרתה קיבלה ארגנטינה כעשרים מיליארד דולר (וכמובן נתנה לאמריקנים סכום שווה במטבע הפסו), שתוכל ארגנטינה לממש במקרה הצורך.

ובאשר למטבע הפסו הארגנטיני - הוא סובל מהשפעות מרובות של הפוליטיקה המקומית ושינויים של ערכו בתקופת מיליי, ולכן המטבע עדיין לא מתייצב כפי שציפו, אך מומחים מעריכים שייתכן והסיוע האמריקני יצליח לאט לאט לסייע לבואנוס איירס בתהליכי ייצוב הכלכלה, שנמשכים כבר כמעט שנתיים. ארגנטינה סבלה במשך שנים מנשיאים שעסקו בעיקר בטובתם האישית, ובמריבות עם מדינות המערב, ופחות בפיתוח הכלכלה והסדרת התיירות במדינה, כמו כן מבלי לשים בכלל דגש על בזבזנות הממשלה ופתיחת יותר מדי משרדים מיותרים.

חבייר מיליי הצליח כנגד כל התחזיות לעשות את הבלתי יאומן - ליצור תקווה לשינוי עבור הארגנטינים, להוריד את האינפלציה משמעותית ולהעלות את תחזית הצמיחה בצורה דרמטית, וגם לא פחות חשוב, להתיידד עם המערב ועם האמריקנים, שכיום כל מילה שיוצאת מהבית הלבן יכולה להזניק או לרסק כלכלות.

נכון, אחוז המפוטרים בארגנטינה זינק משמעותית בשנתיים האחרונות כשמשרות רבות (רובן מיותרות) נסגרו, הביקורת מוצדקת והגיונית, אך בהסתכלות לטווח הארוך, מדובר בשינויים שאמורים להוביל להקטנת הבזבוז מצד הממשלה. לחאבייר מיליי נקודות זכות רבות, והחשובה בהן - השינוי שהעביר בארגנטינה תוך כמעט שנתיים, והיד עוד נטויה.