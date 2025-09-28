ארגנטינה סוערת עקב רצח מחריד של 3 נשים - שהועבר בשידור חי

אלפים השתתפו בהפגנה שהתקיימה היום (ראשון) בבואנוס איירס בדרישה לצדק עבור שלוש נשים, בהן נערה בת 15, שנרצחו בפשע אכזרי שטלטל את ארגנטינה - והועבר בשידור חי.

אירועי הרצח המחרידים של לארה גוטיירס בת ה-15, מורנה ורדי וברנדה דל קסטיו, שתיהן בנות 20, הועברו בשידור חי ברשתות החברתיות. על פי חשד המשטרה המקומית במדינה, כנופיית סוחרי סמים אחראית לפשע - והיא שידרה זאת במטרה להעביר מסר ולהזהיר אחרים.

השרה לביטחון לאומי הארגנטינאית מסרה כי עד כה נעצרו חמישה חשודים באירוע, שלושה גברים ושתי נשים. עם זאת, גבר בן 20, שלטענת הרשויות הוא מנהיג הקבוצה, טרם נלכד. על פי החוקרים, שלושת הקורבנות הוסעו לפני כשבוע וחצי בטנדר, לאזור בו חשבו שבו מתקיימת מסיבה, ושם נרצחו. הרשויות במדינה אמרו כי התוכנית הייתה "להעניש" אותן, בשל הפרת קוד הכנופיה - ולשמש אזהרה לאחרים.