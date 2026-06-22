דרמה בקולומביה: פטרו הפסיד למועמד הפרו-ישראלי ומאשים את ישראל בזיוף

שינוי מגמה דרמטי בדרום אמריקה: אבלרדו דה לה אספרייה הפרו-ישראלי ניצח הלילה (שני) בבחירות לנשיאות והביס את מועמד השמאל איוואן ספדה, מי שנחשב ליורשו של הנשיא המכהן גוסטבו פטרו, הידוע בעמדותיו האנטי-ישראליות החריפות.

פטרו מצידו סירב להכיר בהפסד בקלפיות, ניצל את הבמה כדי לתקוף פעם נוספת את ירושלים, והאשים באופן ישיר את מדינת ישראל בפריצה סייברנטית מתוחכמת ובזיוף מכוון של תוצאות האמת.

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בפוסט חריף שפרסם, טען פטרו כי בידיו ראיות חותכות לשינוי בכתובות ה-IP של מספר שרתי מרשם האוכלוסין הלאומי, דבר המוכיח לדבריו כי תוכנת הבחירות נפגמה ונתונים כוזבים נכתבו עבור תחנות ועמדות ההצבעה.

"הישות היחידה בעולם שמסוגלת לעשות דבר כזה היא מדינת ישראל", הצהיר פטרו, שציין כי כבר בעבר התריע שהתוכנה שנמצאת בבעלות "האחים באוטיסטה" פגיעה לחלוטין אך בקשתו לביקורת מומחים נדחתה. הוא דרש לבצע ספירה חוזרת של כלל הקולות, הודיע כי יעביר לשופטים את רשימת השרתים ששונו, וקרא לתומכיו לשמור על רוגע ואיפוק ברחובות לטובת קידום דיאלוג לאומי במדינה החצויה.

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ההאשמות הקיצוניות הללו מגיעות בהמשך ישיר לקו העוין שהוביל פטרו בתקופת כהונתו, במסגרתו אף ניתק לחלוטין את היחסים הדיפלומטיים עם ישראל.

מנגד, בירושלים חגגו את המהפך הפוליטי ואת שינוי המגמה המסתמן בדרום אמריקה. בעקבות התוצאות, שר החוץ גדעון סער פרסם הודעת ברכה חמה לנשיא הנבחר, וכתב בחשבון ה-X שלו: "הנמר ניצח, קולומביה ניצחה! ברכות לידידי אבלרדו 'הנמר' דה לה אספרייה על ניצחונו המרשים בבחירות לנשיאות קולומביה".

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שר החוץ הוסיף והדגיש את הציפייה לשיקום מהיר של הקשרים בין המדינות: "אנו מצפים לעבוד עם הנשיא הנבחר דה לה אספרייה כדי להחיות את היחסים בין ישראל לקולומביה ולהביאם לשיא של כל הזמנים". סער אף עדכן כי כבר שוחח עם המנהיג הקולומביאני החדש והזמין אותו רשמית לביקור מדיני בישראל: "הזמנתי את הנשיא הנבחר דה לה אספרייה לבקר בישראל ואני מקווה לקבל את פניו בירושלים בקרוב מאוד. בהצלחה, אבלרדו, וברכות לעם הקולומביאני שיוצא לדרך חדשה ומבטיחה!".