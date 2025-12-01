הרשויות בארגנטינה ידעו על זהותו של יוזף מנגלה - והתעלמו

הרשויות בארגנטינה פרסמו אמש (ראשון) מסמכים המעידים כי המודיעין במדינה ידעו כי הפושע הנאצי יוזף מנגלה הסתתר במדינה - ולא עשה דבר כדי להעמידו לדין. נשיא המדינה חאבייר מיליי דחף לפרסום המסמכים, בהם נכתב בין היתר כי "מלאך המוות חי בשלווה", ולהתמודדות המדינה עם הפרשה.

מהפרטים שפורסמו עולה כי הוא נכנס לארגנטינה בשנת 1949 באמצעות דרכון איטלקי, ושבע שנים מאוחר יותר - פנה לשגרירות גרמניה המערבית בבואנוס איירס על מנת להשיג את תעודת הלידה שלו. הפנייה התבצעה באמצעות שמו המקורי.

עוד עולה מהמסמכים כי הרשויות ידעו במשך שנים על מקום מגוריו בפרבר של העיר בואנוס איירס, וכי בשנת 1959 נשא לאישה את אלמנת אחיו. בהמשך, נודע כי שופט מקומי דחה באותה השנה בקשה של גרמניה המערבית להסגיר את מנגלה לידיה. בסופו של דבר, הפושע הנאצי עזב את ארגנטינה ועבר לברזיל, שם מת ב-1979, וקברו התגלה רק שש שנים מאוחר יותר.

כזכור, מנגלה - "מלאך המוות", היה ידוע בהתעללויות האכזרית שלו כלפיי אסירי מחנות ההשמדה במסווה של מחקר רפואי. הוא מעולם לא הביע חרטה על מעשיו, וטען כי ההחלטות במחנות התקבלו על ידי אחרים.